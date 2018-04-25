Платежи: реальные и виртуальные

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Данные банка SEB показали, что жители Литвы все чаще используют банковские карты. Разрыв между наличными и карточными платежами еще больше сократился в прошлом году, и в этом году может быть достигнуто равновесие.

Член правления банка SEB Вайдас Жагунис говорит, что число платежей карточками неуклонно растет в течение нескольких лет подряд, в этом году такие платежи могут достигать 50%. Шесть лет назад этот показатель был ниже 25%, преобладали платежи наличными.

По данным банка, в прошлом году одной карточкой в среднем пользовались 162 раза. Общее количество расчетов с использованием банковских карт в местах продаж в прошлом году выросло на 18% по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году клиенты банка пользовались банкоматами реже, но в среднем снимали на 9,5% больше денег, чем в прошлом году. Одна карточка использовалась в банкоматах примерно два раза в месяц, а средняя снимаемая сумма достигала 156 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ