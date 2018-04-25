Площадь Лукишкес с новой символикой

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Президент Д. Грибаускайте, вспоминая памятник Ленину, стоявший на Лукишкской площади в советское время, сказала, что чувствует «аллергию на памятники», потому что любой из них заставляет думать о прошлом, а не о будущем.

«Являюсь виленчанкой того поколения, которому пришлось шагать по этому проспекту и на парадах, и просто гулять, и я видела там только один памятник. Поэтому, когда говорится о необходимости памятника именно здесь, мне немного неспокойно, что любой памятник, какой бы мы здесь ни увидели, нас отбросит назад. А хочется думать о сегодняшнем дне, о будущем, ведь мы видим, что здесь есть люди, дети», — сказала каналу ЛРТ на площади Лукишкес президент.

«Учитывая мою очень личную аллергию на памятники, я оставила бы эту площадь живой, чтобы люди здесь могли радоваться, пользоваться ею, и чтобы она была для всех жителей Вильнюса и наших гостей», — добавила глава государства.

По словам Д. Грибаускайте, Лукишкская площадь и ранее была связана с другими не самыми приятными сооружениями — не только со стоявшим здесь памятником революционеру большевику В. Ленину, но и со зданием тюрьмы КГБ, а также с действующей Лукишкской тюрьмой.

«Сегодня это площадь для людей. Видим, сколько за нашими спинами детей, игр, всего. Это означает, что эта площадь стерла горб истории и действительно предназначена для людей. И я думаю, это замечательно», — сказала президент.

Дискуссии о судьбе этой площади идут со дня восстановления независимости, в прошлом году Министерство культуры объявило конкурс, на котором выиграл проект А. Лабашаускаса «Холм свободы», однако часть политиков, общественников стремится к тому, чтобы на площади появилась занявшая второе место скульптура Витиса.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt