По благоприятности налоговой системы Литва занимает 18-е место в мире – исследования PwC и ВБ

Литва по благоприятности налоговой системы для предпринимательства за год поднялась с 27 на 18 место среди 190 стран мира, показало новое исследование международной аудиторской компании PwC м Всемирного банка (ВБ).

Среди стран Балтии в общем рейтинге Литва уступает и Латвии, и Эстонии, которые в этом году заняли 13 и 14 места соответственно, показывает новый отчет по исследованию Paying Taxes 2018.

По данным исследования, в Литве для декларирования и уплаты налогов среднему предприятию нужно 109 часов – меньше, чем в среднем в государствах Евросоюза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (161 час). В Латвии времени на это нужно больше (168 часов), а в Эстонии меньше (всего 50 часов).

Общий налоговый тариф, приходящийся на среднее предприятие, в Литве за год не изменился и составил 42,7%, а самую большую часть налоговой системы по-прежнему составляют налоги, приходящиеся на рабочую силу – 35,2%.

Первые три места по благоприятности налоговой системы в мире в этом году заняли Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Гонконг.

BNS

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