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По инициативе Литвы министры ЕС встретятся с премьером Израиля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 11, 13:00   |   Комментариев: 0

В понедельник по инициативе Литвы в Брюсселе организуется встреча министров иностранных дел Евросоюза с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя инициативу заявлял, что прямой диалог необходим для разрешения разногласий.

В последние десять лет Литва стала одним из крупнейших дипломатических союзников   Израиля   в ЕС. Большинство других Европейских стран в отношении   Израиля   настроены более жестко из-за расширения новых поселений на оккупированном Западном берегу.

Как отмечают наблюдатели, произраильская политика Литвы отчасти может быть обусловлена согласованием позиций с США   или историей литовских евреев. В последнее время Литва и Израиль также активизировали двухсторонние связи в военной и экономической сферах.

Встреча состоится вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что признает Иерусалим израильской столицей. Большинство европейских политиков предупреждали о том, что это может осложнить переговоры.

Израиль называет Иерусалим неделимой столицей страны. Палестинцы хотят, чтобы в восточной части города была столица их будущего государства.

BNS

Метки: 

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