По инициативе Литвы министры ЕС встретятся с премьером Израиля

В понедельник по инициативе Литвы в Брюсселе организуется встреча министров иностранных дел Евросоюза с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя инициативу заявлял, что прямой диалог необходим для разрешения разногласий.

В последние десять лет Литва стала одним из крупнейших дипломатических союзников Израиля в ЕС. Большинство других Европейских стран в отношении Израиля настроены более жестко из-за расширения новых поселений на оккупированном Западном берегу.

Как отмечают наблюдатели, произраильская политика Литвы отчасти может быть обусловлена согласованием позиций с США или историей литовских евреев. В последнее время Литва и Израиль также активизировали двухсторонние связи в военной и экономической сферах.

Встреча состоится вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что признает Иерусалим израильской столицей. Большинство европейских политиков предупреждали о том, что это может осложнить переговоры.

Израиль называет Иерусалим неделимой столицей страны. Палестинцы хотят, чтобы в восточной части города была столица их будущего государства.

BNS

Метки: Литва