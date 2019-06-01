По инициативе Туркменистана принята резолюция ООН по вопросам спасения Арала

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В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялось 85-е пленарное заседание 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при участии полномочных представителей государств-членов Организации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе заседания была единогласно принята резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала», инициатором которой выступил Туркменистан. Соавтором данной резолюции выступила 21 страна.

Отмечая, что вопрос сохранения Аральского моря имеет глобальное значение, Туркменистан последовательно выступает за объединение усилий мирового сообщества для разрешения данного экологического кризиса. Туркменистан в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в период 2017-2019 гг., инициировал разработку Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Согласно положениям принятой резолюции отмечена необходимость дальнейшего совершенствования деятельности МФСА в целях укрепления регионального сотрудничества. Одним из важных пунктов принятой резолюции является предложение рассмотреть возможность разработки Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, а также провести в 2019 году соответствующие консультации с Исполнительным комитетом МФСА, государствами-членами и учреждениями Организации Объединенных Наций.

В этом контексте подчеркнута важность разработки и эффективной реализации региональных программ по защите окружающей среды в целях достижения устойчивого развития в Центральной Азии, включая программы оказания содействия странам бассейна Аральского моря.

В рамках резолюции специализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым учреждениям предложено развивать сотрудничество с Международным фондом спасения Арала.

Автор: NASA. Collage by Producercunningham. — 1989: aral sea 1989 250mFile:Aralsea tmo 2014231 lrg.jpg, Общественное достояние, Ссылка