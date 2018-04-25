По качеству жизни Литва — в отстающих

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Несмотря на изменчивость в Европе, многие ее города предлагают высочайшее качество жизни в мире и остаются привлекательными. Однако Литва и Латвия стали худшими странами Северной Европы по качеству жизни, свидетельствуют данные исследовательского сервиса Numbeo.

Лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Исландия. Эстония заняла пятую строчку.

Латвия показала самый низкий результат, индекс качества жизни составляет 149,15 балла. У Литвы результат чуть выше – 156,36 балла.

Эксперты Numbeo для проведения исследования основывались на восьми индексах: покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.

Итак, мировой рейтинг стран по качеству жизни возглавили Дания, Швейцария и Финляндия. Эстония заняла 11 место, Литва – 29-е, а Латвия – 34-е. Россия в этом списке находится на 59-м месте.

Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг лучших городов по качеству жизни, где Вильнюс занял 99-е место, обогнав Сингапур, Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США). Также в этот список вошли города Латвии и Эстонии. Рига заняла 128-ю строчку, а Таллин – 58-ю.

Лучшими городами по качеству жизни были признаны Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ