По ком не звонил колокол?

Все началось в Москве, 23 августа 1939 года, после подписания межправительственного соглашения, скрепленного подписями глав ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза. В народе этот документ известен как «Пакт Молотова – Риббентропа».

К договору прилагались дополнительные секретные протоколы о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. И хотя эти протоколы носили «совершенно секретный» характер, но тем не менее слухи об их существовании появились вскоре после подписания основного договора. Текст этих документов, благодаря фотокопиям, был опубликован в 1948 году, а в 1993 году протоколы предстали перед читателями уже по найденным подлинникам.

На 17 сентября 1939 года между Польской Республикой и Советским Союзом действовал московский Договор о ненападении от 25 июля 1932 года. В первом пункте договора сказано, что страны обязуются «отказаться от войны, как орудия национальной политики в их взаимоотношениях, взаимно воздерживаться от всяких агрессивных действий или нападения одной на другую, как отдельно, так и совместно с другими державами». Документ был подписан сроком на три года, с возможностью неоднократного продления его еще на два года.

Однако это не помешало при действующем мирном договоре утром 17 сентября 1939 года советскому правительству вручить послу Польши в СССР ноту, в которой было изложено формальное основание ввода советских войск в Польшу.

Чрезвычайному и полномочному послу Польши г. Гржибовскому

Польское посольство, Москва

Господин посол,

Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.

Народный комиссар иностранных дел СССР

В. Молотов.

В советской историографии польский поход Красной армии в сентябре 1939 года считается освободительным походом. Современные историки эту воинскую операцию называют советским вторжением в Польшу и днем вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, задолго до начала Великой Отечественной войны. Красноармейцы вошли на территорию Польши и освободили Виленский край и столицу Литвы – Вильнюс. Эта часть составила территорию в 6909 кв. км с 490 тысячами жителей.

10 октября в Москве был подписан Договор о передаче Литве Вильно и Вильнюсской области, а также о взаимопомощи между СССР и Литовской Республикой. С советской стороны договор подписал председатель СНК СССР и нарком иностранных дел В. Молотов, с литовской стороны – министр иностранных дел Литвы Ю. Урбшис.

…С 18 сентября 1939 года по 27 октября 1939 года Вильнюс находился под контролем Красной армии, а 28 октября Литовская армия торжественно вступила в свою многовековую столицу Вильнюс, и уже 29 октября над башней Гядиминаса развивался литовский триколор. Страна начала укреплять свой суверенитет на возвращенных восточных территориях. Уполномоченным Литовского правительства в Вильнюсе и на возвращенных землях был назначен Антанас Меркис, который в то время являлся бургомистром Каунаса. 23 ноября 1939 года, после того как А. Меркис стал премьер-министром, его обязанности перенял Казис Бизаускас. Руководителем Вильнюсского гарнизона был назначен дивизионный генерал Винцас Виткаускас, а обязанности военного коменданта Вильнюса и района были возложены на полковника Пранаса Каунаса.

Возвращенная Литве Вильнюсская область была поделена между Вильнюсским, Вилкавишкским и Швянченским районами. В каждом районе было по 20 уездов. 31 октября 1939 года во вновь созданных административных единицах были утверждены руководители районов, созданы полицейские участки и другие административные органы.

Большая часть вильнюсских поляков свое будущее связывала с восстановлением послевоенной Польши в рамках предвоенных границ. А посему литовские власти они трактовали как оккупационные и временные. Особенно это положение поддерживали военные беженцы из различных районов Польши, польские священнослужители и националистически настроенная интеллигенция. Усиление Литовским правительством курса на литуанизацию в Виленском крае еще больше усилило нетолерантность и противостояние части вильнюсских поляков против Литовского правительства.

В бюллетене №1 Государственной полиции безопасности Вильнюсской области указано, что, встречая Литовскую армию в Вильнюсе 28 октября 1939 года, должны были звонить колокола всех католических храмов, однако вильнюсский архиепископ Р. Ялбжиковский заявил, что «оккупантов» так торжественно встречать не нужно, и в день вступления Литовской армии в Вильнюс колокола молчали. Вильнюсское католическое руководство в течение всего правления Литвы (до советского периода с июня 1940 года) было недружелюбно настроено в отношении литовской власти, а большинство польских священников и клириков принимало участие в нелегальной деятельности.

Николай ЖУКОВ

(Окончание в след. №).

Метки: N40 (1180) 5 октября, Германия, документы, История, пакт Молотова-Риббентропа, СССР