По неизвестным причинам не работает энергомост со Швецией

По неизвестным причинам не действует электроэнергетическая смычка со Швецией NordBalt.

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщается, что энергомост не работает с вечера четверга, а ликвидировать неисправность намечается до вечера субботы.

В середине января из-за неисправности смычки электроэнергия между Швецией и Литвой не поставлялась неделю, а в начале января смычка из-за поломки не действовала 12 часов.

NordBalt с середины июля прошлого года действует в обычном режиме. Кабель стоимостью 550 млн. евро и протяженностью 453 км к концу 2015 года произвела и проложила шведская компания ABB.

BNS

Метки: NordBalt, Литва, Смычка