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По неизвестным причинам не работает энергомост со Швецией

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 10, 15:00   |   Комментариев: 0

По неизвестным причинам не действует электроэнергетическая смычка со Швецией NordBalt.

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщается, что энергомост не работает с вечера четверга, а ликвидировать неисправность намечается до вечера субботы.

В середине января из-за неисправности смычки электроэнергия между Швецией и Литвой не поставлялась неделю, а в начале января смычка из-за поломки не действовала 12 часов.

NordBalt с середины июля прошлого года действует в обычном режиме. Кабель стоимостью 550 млн. евро и протяженностью 453 км к концу 2015 года произвела и проложила шведская компания ABB.

BNS

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