По ночам в Литве ожидаются заморозки, в дневное время возможны дожди

В ближайшие дни в Литве в ночное время суток прогнозируются заморозки, в дневное время суток возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометеорологическая служба.

В ночь на среду будет 0 – минус 1 градус, возможен мокрый снег, снег. Днем будет плюс 6–8 градусов, облачно, местами пройдут кратковременные дожди.

В ночь на четверг буде преимущественно без осадков, от минус 2 градусов до плюс 1 градуса. Днем ожидается плюс 7–9 градусов, возможны небольшие дожди.

В ночь на пятницу также прогнозируется минусовая температура, днем будет плюс 10-12 градусов. В выходные заморозки не прогнозируются, будет плюс 10-15 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода, прогноз погоды