По подозрению в изнасилованиях задержан «альфа-мужчина» А. Арутюнянас

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Выдававший себя за фотографа и обещавший карьеру фотомодели мужчина подозревается в том, что приводил девушек в состояние опьянения и потом их насиловал, сообщила в среду полиция Вильнюса.

Вильнюсская полиция идентифицирует подозреваемого как Айринаса Арутюнянаса 1989 года рождения.

Представитель полиции сказал BNS, что не может опровергнуть сообщения СМИ о том, что задержан называвший себя «альфа-мужчиной» А. Арутюнянас, который представлялся фотографом Довидасом.

Сотрудники Управления по расследованию тяжких преступлений криминальной полиции в ходе досудебного расследования об изнасиловании установили, что этот человек искал в Интернете девушек, которые хотели стать фотомоделями.

Пообещав международную карьеру модели, он договаривался о фотосессии, приводил девушку в свою вильнюсскую квартиру, фотографировал, а потом, предположительно опаивал неустановленными препаратами и, воспользовавшись бессильным состоянием девушки, совершал сексуальные действия против воли пострадавшей.

При обыске в квартире были обнаружены скрытые видеокамеры. По данным полиции, фотографии фотосессий и сделанные скрытыми камерами видеозаписями могли использоваться с преступными целями.

«Фотограф» установлен и задержан.

Есть данные, что девушек, пострадавших при подобных обстоятельствах, может быть больше, чем сейчас известно полиции.

Сотрудники полиции просят откликнуться лиц, пострадавших при подобных обстоятельствах и не обращавшихся в правоохрану, или лиц, знающих пострадавших женщин и девушек.

BNS