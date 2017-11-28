В рамках международного расследования относительно мошенничества в секторе утилизации упаковок сотрудники правоохранительных органов задержали в Литве и неназванном зарубежном государстве восемь подозреваемых, провели более 40 обысков, сообщила в понедельник полиция.
Задержаны граждане не только Литвы, но и зарубежной страны.
Правоохранители пока не называют это государство, чтобы не повредить следствию.
“Масштаб деяния превышает более 500 тыс. евро. Деяние совершено в Литве и в зарубежном государстве”, – сказал на пресс-конференции прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Витаутас Кукайтис.
Расследованием связано с утилизацией упаковок, их вывозом за рубеж. Расследование ведется с 2014 года относительно мошенничества, фальсификации документов, злоупотреблений служебным положением.
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