По подозрению в мошенничестве в секторе утилизации отходов в Литве и за рубежом задержано 8 человек

В рамках международного расследования относительно мошенничества в секторе утилизации упаковок сотрудники правоохранительных органов задержали в Литве и неназванном зарубежном государстве восемь подозреваемых, провели более 40 обысков, сообщила в понедельник полиция.

Задержаны граждане не только Литвы, но и зарубежной страны.

Правоохранители пока не называют это государство, чтобы не повредить следствию.

“Масштаб деяния превышает более 500 тыс. евро. Деяние совершено в Литве и в зарубежном государстве”, – сказал на пресс-конференции прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Витаутас Кукайтис.

Расследованием связано с утилизацией упаковок, их вывозом за рубеж. Расследование ведется с 2014 года относительно мошенничества, фальсификации документов, злоупотреблений служебным положением.

BNS

Метки: Витаутас Кукайтис, Литва