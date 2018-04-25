По подозрению в угонах автомобилей в Германии задержано десять литовцев

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В Вильнюсе, Каунасе и Германии в понедельник задержано десять литовцев, подозреваемых в угонах автомобилей в Германии.

«Правоохранители задержали в Каунасе и Вильнюсе восемь человек, которые занимались угоном дорогих транспортных средств в Германии. Еще два человека были задержаны в Германии. В результате деяний этой организованной группы причинен ущерб на сумму более полутора миллионов евро», — сказал на пресс-конференции во вторник начальник Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюс Жукаускас.

По данным полиции, угнано более пятнадцати автомобилей этого и прошлого годов выпуска, которые транспортировались в Таджикистан. Часть их найдена.

По словам главного прокурора Каунасской окружной прокуратуры Дарюса Валкавичюса, расследование этого преступления велось с начала года, к нему были привлечены все международные средства взаимодействия правоохраны: сформирована объединенная следственная группа из правоохранителей Литвы и Германии, проводились координационные встречи в Евроюсте и Германии, был выдан европейский ордер на расследование, впоследствии — европейские ордеры на арест.

«Часто мы слышим, что преступления не знают границ, так и расследования не знают границ: это расследование показало, что совместные действия сотрудников полиции, прокуратуры и суда, действия правоохранителей Германии увенчались большим успехом», — сказал прокурор.

После задержания подозреваемых законность выдачи ордера на арест еще должен подтвердить Каунасский участковый суд. Впоследствии состоятся судебные процессы о передаче задержанных зарубежному государству.

На пресс-конференции германский прокурор Мириам Вайсенбургер сказала, что хотя автомобильные угонщики из Литвы в Германии известны, для нее это первое такое досудебное расследование.

BNS