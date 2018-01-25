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По показателю использования “зеленой” энергии Литва опережает средний показатель в ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 16:00   |   Комментариев: 0

По показателю использования “зеленой” энергии Литва в 2016 году опередила средний показатель 28-ми членов Евросоюза, сообщил Евростат.

В позапрошлом году за счет возобновляющихся источников в Литве было произведено 25,6% всей потребленной энергии – это на 0,2 пункта меньше, чем в 2015ом, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

В целом доля “зеленой” энергии в ЕС составила 17% (в 2015 – 16,7%).

В Латвии этот показатель за год снизился на 0,4 пункта до 37,2%, а в Эстонии вырос на 0,2 пункта до 28,8%.

BNS

Метки: 

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