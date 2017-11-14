По поводу Замковой горы Вильнюса планируется объявить экстремальную ситуацию в нацмасштабе

Во вторник созывается заседание Комиссии по экстремальным ситуациям города Вильнюса. По словам главы администрации самоуправления Повиласа Подярскиса, в связи с ситуацией с Замковой горой, на которой находится Башня Гядиминаса, планируется объявить экстремальную ситуацию в национальном масштабе.

П. Подярскис, возглавляющий эту комиссию, подтвердил BNS , что правовые акты предусматривают, что если объявляется экстремальная ситуация и проблема не решается в течение полугода после ее объявления, то она автоматически объявляется на правительственном уровне.

По просьбе министерства культуры Вильнюсская мэрия объявила экстремальную ситуацию в связи с состоянием столичной Замковой горы в конце июня. Это, кроме прочего, позволяет быстрее планировать и осуществлять работы, сокращаются сроки выделения средств.

Приведением в порядок горы занимается министерство культуры и подчиненный ему Литовский национальный музей.

На минувшей неделе Геологическая служба предупредила, что деформации на горе расширяются, вероятны новые оползни, однако, это не представляет угрозы находящимся на горе останкам Верхнего замка и башне. По мнению экспертов, оползням способствуют обильные дожди. Разрывы отмечаются на всей горе, поэтому новых оползней не избежать – путем проведения срочных работ их планируется сократить.

В понедельник Замковую гору, ставшую символом Литвы, посетил Комитет по делам культуры сейма. По совпадению, после визита парламентариев на восточном склоне, над тропой для пешеходов, произошел еще один оползень. Сейчас гора и башня закрыты для посещения, на вершине горы проводятся археологические исследования.

В целом для приведения горы в порядок и ликвидации аварийного состояния было выделено около 9 млн. евро, однако не исключается, что потребуется больше средств.

При проведении археологических раскопок на горе были обнаружены останки. Ученые почти не сомневаются, что среди обнаруженных летом останков тел есть останки лидеров восстания против Царской России 1863 года Сигизмунда Сераковского (польск. Зыгмунд) и Константина (бел. Кастуся) Калиновского (в литовской историографии Константинас Калинаускас и Зигмантас Серакаускас).

BNS

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