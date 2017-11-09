По программе Евросоюза (ЕС) в Литву перемещены два беженца из Эритреи – мужчина и женщина.
Департамент миграции в среду сообщил, что они прибыли в Литву из лагеря для беженцев в Италии.
На сегодняшний день Литва переместила к себе из Италии, Греции и Турции 416 лиц, однако большинство из них уже уехали из Литвы.
Беженцы перемещаются в Литву на основании принятого в 2015 году решения перераспределить для стран – членов ЕС 160 тыс. беженцев. После истечения срока программы в сентябре этого года ее было решено пролонгировать.
В соответствии с этим механизмом Литва обязалась принять 1105 беженцев, преимущественно из таких стран, как Сирия или Ирак.
В Европе много беженцев и из Эритреи. ООН утверждает, что правительство этой страны, находящейся в восточной части Африки, уже более 25 лет совершает преступления против человечности, а чиновник Эритреи должны понести ответственность за рабство, исчезновения людей, пытки, изнасилования, убийства и другие преступления.
Среди населения Эритреи преобладают христиане и мусульмане.
Метки: Евросоюз, Литва, ООН, Эритрея
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