По случаю 15-й годовщины членства Литвы в ЕС Президент приглашает на особенный праздник

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В среду, 1 мая, в 12:00 на площади Симоно Дауканто у Президентского дворца состоится праздничное мероприятие, посвященное 15-й годовщине членства Литвы в Европейском союзе.

В мероприятии примут участие Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, члены Правительства и Сейма, послы иностранных государств и военные атташе, представители организаций молодежи и учащихся, жители и гости города.

Праздничное мероприятие начнется с торжественной церемонии поднятия флагов Литвы и Европейского союза. Президент Даля Грибаускайте, Председатель Сейма Викторас Пранцкетис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс обратятся с поздравлениями к жителям Литвы.

По окончании официальной части на площади у Президентского дворца состоится праздничный концерт, который откроет представитель Литвы на «Евровидении-2019» Юрий Векленко. Концерт станет и его официальными проводами на международный конкурс песни, который начинается 14 мая в Израиле. Затем перед жителями и гостями столицы выступит группа Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Литовское национальное радио и телевидение будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Однако на этом праздничные мероприятия не завершатся. На площади Лукишкю для жителей страны будет работать кинотеатр под открытым небом, организованы нетрадиционные развлечения, занятия для детей и другие интересные программы.

Литва стала полноправным членом ЕС в 2004 году. Европейский союз, объединяющий на данный момент 28 государств, был основан путем подписания Маастрихтского договора в 1992 году. В 2004 году вместе с нами в Сообщество были приняты Эстония, Латвия, Кипр, Чехия, Польша, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия.

Литва уже не первый год лидирует по показателю доверия к Европейскому союзу среди граждан. ЕС в Литве доверяют почти две трети опрошенных. Граждане Литвы – одни из самых проевропейских жителей континента. Минимум 71 процент опрошенных оптимистично смотрят на будущее Евросоюза.

LRP