По случаю 25-летия визита Иоанна Павла II в Литве будет открыт храм его имени

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В связи с 25-летием визита в Литву папы Иоанна Павла II в Вильнюсе, в микрорайоне Пашилайчяй, будет открыт храм его имени.

Юбилей исторического визита будет отмечаться 4 сентября, сообщила администрация Вильнюсского архиепископа.

В создаваемом приходе уже начались и подготовительные работы по строительству католической школы, которая должна открыться в сентябре 2019 года.

По сообщение архиепископства, состоявшийся 25 лет назад первый визит папы в Литву, по его собственным словам, ознаменовал «разницу между вчерашним и сегодняшним днем» как для государства, ступавшего первые шаги на пути свободы, так и для Католической Церкви Литвы.

В сентябре этого года Литву посетит папа Франциск. Святой отец побывает в Литве 22-23 сентября.

BNS