По случаю столетия литовской армии – парад в Вильнюсе

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По случаю столетия восстановления Литовского государства и армии в ноябре планируется провести парад на проспекте Конституции в Вильнюсе.

В параде, кроме литовских военных и стрелков с техникой, планируют принять участие и союзники НАТО — военные международного батальона, миссии Балтийского воздушного патрулирования, трехсторонней бригады с Польшей и Украиной, сообщило в среду BNS министерство обороны.

«Сильной армии требуется общественная поддержка, поэтому военный парад — прекрасный повод показать, как литовская армия становится все современней, укрепляется, продемонстрировать имеющуюся военную технику и современные вооружения, — цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, — Надеемся, что решение провести парад на одной из основных улиц города привлечет много вильнюсцев и гостей столицы».

Планирующийся парад будет крупнейшим из военных мероприятий в Литве, проводимых на улицах города. В нем примут участие около 2 тыс. военных с техникой и современными вооружениями.

В предыдущий раз такой военный парад с военной техникой проводился в 2013 году, когда отмечалось 95-летие восстановления литовской армии. Тогда парад состоялся на проспекте Гядиминаса в Вильнюсе. в нем приняли участие около 500 литовских военных и союзников с военной техникой.

Указ о восстановлении литовской армии был подписан 23 ноября 1918 года.

BNS