По тратам на алкоголь жители Литвы занимают третье место в ЕС

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Жители Литвы за тратам на алкоголь в 2017 году занимали третье место в Евросоюзе (ЕС) — они отстают только от жителей Латвии и Эстонии, показывают новые данные Евростата.

Самые большие траты на алкоголь в позапрошлом году были у эстонцев (5,2% всех денежных трат), на втором месте были жители Латвии (4,9%.), на третьем — литовцы (4%), сообщил во вторник Евростат.

За странами Балтии следуют Польша (3,5%),Чехия (3,3%) и Венгрия (3%). Между тем жители Испании тратили на алкоголь меньше всего — 0,8% всех своих расходов, греки и итальянцы – по 0,9%.

Домохозяйства всех стран ЕС в позапрошлом году потратили на алкоголь более 130 млрд евро.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, уровень потребления алкоголя в Европе — самый высокий в мире, кроме того, здесь фиксируется больше всего связанных с употреблением алкоголя смертей.

BNS