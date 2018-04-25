По ж/д ветке Реньге: Служба публичных закупок не нашла нарушений

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На фоне сомнений проверяющей сделки стратегических предприятий литовской правительственной комиссии в прозрачности конкурса подряда на восстановление участка железнодорожных путей протяженностью 19 км из Мажейкай в латвийскую Реньге, и возможных связей победителя конкурса и его акционера с Россией, Служба публичных закупок (СПЗ) заявила, что конкурс был прозрачным, поэтому она не будет проводить его подробную оценку.

По данным BNS, у комиссии есть информация о том, что победитель конкурса, предприятие по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S эстонского капитала могла договориться с оставшейся на втором месте латвийской компанией железных дорог Латвии LDz infrastruktura об участии в конкурсе, кроме того, есть сомнения по поводу связей членов правления Vitras-S, которые ранее занимали высокие должности в литовских железных дорогах Lietuvos gelezinkeliai.

Комиссия, по данным BNS, в феврале остановила практику сделки – неофициальные источники утверждают, что она оказалась в тупике.

Комиссия под руководством вице-канцлера правительства Альминаса Мачюлиса в начале февраля запросила выводы у СПЗ, Совета по конкуренции, Службы спецрасследований, Министерства транспорта и Lietuvos gelezinkeliai.

Замдиректора СПЗ Йовита Пяткувене сообщила BNS, что служба не будет проводить подробную оценку конкурса подряда, поскольку не видит в его условиях никаких нарушений.

«Мы не видим возможных нарушений – ни какого-то ограничения конкуренции, ни требований квалификации, ни через призму критериев оценки. Участвовали 4 поставщика, что позволяет сделать предположение, что конкуренция была обеспечена, к тому же, мы не получили с рынка никаких претензий, жалоб по условиям закупки. Мы не видим оснований браться за оценку закупки», – сказала BNS Й. Пяткувене.

Она утверждает, что, если, например, закупающая организация в ходе оценки предложения видит, что поставщики их согласовали, вели себя нечестно, и у нее есть обоснованные доказательства, в таком случае Закон о публичных закупках разрешает исключить такого поставщика из конкурса. Она подчеркнула, что после исключения поставщики могут обжаловать это решение в суде, поэтому нужны серьезные доказательства.

Lietuvos gelezinkeliai утверждает BNS, что не располагает убедительными данными о том, что поставщики могли совершить незаконные действия, искажающие конкуренцию.

Лучшее предложение — стоимостью 9,35 млн евро — на объявленном в августе прошлого года конкурсе на реконструкцию участка ж/д путей представило контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail предприятие по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S, которое с января 2017 года значится в списке участников конкурсов НАТО.

На втором месте по предложенной цене, по данным BNS, находится дочернее предприятие Латвийских железных дорог LDZ infrastruktura (на 200 тыс. больше — 9,55 млн евро), которое, по данным источников, намерено привлечь в качестве субподрядчика ту же самую компанию Vitras-S. На третьем месте находится дочернее предприятие Литовских железных дорог Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) с 10,47 млн евро.

По данным BNS, у комиссии также есть подозрения в том, что Vitras-S и LDz infrastruktura могли договориться о передачи часть работ подряда друг другу, в зависимости от того, кто победит.

Председатель правления Vitras-S, бывший, бывший замдиректора Центра закупок Lietuvos gelezinkeliai Вайдотас Балинас отметает подозрения в непрозрачных соглашениях с латышами.

«Эту теорию заговора мы слышали, Lietuvos gelezinkeliai представила ее комиссии, якобы тут заговор с латышами – если побеждает Vitras-S, том мы прокладываем дорогу с латышами. Но давайте не будем выставлять себя в смешном свете, это дочерняя компания Латвийских железных дорог, которая обладает достаточным потенциалом сделать все сама», – сказал BNS В. Балинас.

Он отмечает, что все три компании претендуют на те же работы – оборудование верхней конструкции железнодорожного пути – рельсов и шпал, поэтому нанимать субподрячика нет смысла. Однако, по его словам, Vitras-S может предложить лучшие цены, поскольку компания меньше и более эффективная, чем, например GTC.

С другой стороны, по словам В. Балинаса, как GTC, так и LZD infrastruktura обладают специализированной техникой, необходимой для этих работ, между тем, Vitras-S ее арендует. Такая техника сейчас есть у германской Leonhard Weiss, Белорусских железных дорог. Председатель правления Vitras-S утверждает, что с LDZ infrastruktura шли переговоры об аренде техники.

Lietuvos gelezinkeliai заявили в ответ на запрос BNS, что Vitras-S и Латвийские железные дороги могут быть субподрядчиками друг друга.

«Да, это не запрещается. По условиям договора купли-продажи не было ограничений о привлечении субподрядчиков за исключением того, что субподрядчики должны выполнить работы, соответствующие квалификационным требованиям», – отметила компания в ответе BNS.

Латвийские железные дороги сообщили BNS, что не будут комментировать информацию о конкурсе – ни об участвовавшей в нем LDz infrastruktura, ни о процедурах.

Правительственная комиссия и правительство в прошлом году указали, что владелец Skinest Rail (она также является акционером и Vitras-S) Олег Осиновский представляет повышенный риск или повышенную угрозу национальной безопасности из-за его связей с ведомствами иностранных государств, либо с иностранными физическими или юридическими лицами. После такого заключения компания Lietuvos gelezinkeliai не подписала договор стоимостью около 3 млн евро с победившим на конкурсе предприятием Skinest Baltija.

BNS

Автор: Jānis Vilniņš Ссылка