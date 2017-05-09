Победа Э. Макрона ослабит беспокойство литовцев по поводу отношения Франции к РФ – Р. Вильпишаускас

Победа центриста Эммануэля Макрона на выборах президента Франции ослабит беспокойство литовцев по поводу отношения Парижа к России, говорит директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

“У литовских политиков будет меньше оснований для опасений, что Франция может поддержать более мягкую позицию в отношении России, прежде всего в плане санкций, введенных после аннексии Крыма и агрессии против Восточной Украины”, – сказал политолог BNS в воскресенье вечером.

Во втором туре президентских выборов во Франции Э. Макрон победил кандидата крайних правых Марин Ле Пен.

Во время предвыборной кампании Э. Макрон сказал, что санкции в отношении России должны продолжаться.

По словам Р. Вильпишаускаса, неинтенсивные до этой поры отношения Вильнюса и Парижа после избрания Э. Макрона, скорее всего, не изменятся. Отношения Литвы и Франции в соглашениях стран называют стратегическим партнерством.

После обнародований результатов прогнозов литовский президент Даля Грибаускайте декларировала готовность сотрудничать с новым президентом Франции в деле повышения безопасности и решении важных для европейцев вопросов. Она подчеркнула, что ценит решение французской стороны прислать в следующем году своих военных в батальон НАТО в Литве.

BNS

Метки: Литва, Рамунас Вилпишаускас, Эммануэль Макрон