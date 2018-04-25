Победа оппозиции

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По результатам второго тура муниципальных выборов, которые прошли в минувшее воскресенье, больше всего самоуправлений будут возглавлять социал-демократы, в основных крупных городах победили политики, которые вели за собой общественные комитеты.

Во время второго тура полиция получила 104 сообщения о возможных нарушениях и начала три досудебных расследования. Досудебные расследования, связанные с нарушениями на выборах, начаты в Утянском, Шяуляйском и Таурагском округе.

С 13 марта до утра понедельника также были составлены шесть протоколов об административных правонарушениях: по два в Алитусском и Таурагском округах, по одному – в Вильнюсском и Каунасском округах.

Социал-демократическая партия победила на выборах мэров в 15-и самоуправлениях, представители партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы возглавят 11 самоуправлений.

Движение либералов получило посты мэров в 6 самоуправлениях, у Союза крестьян и «зеленых» и партии «Порядок и справедливость» будет по 5 мэров, избран также один общий мэр от «аграриев» и либералов.

Мэром Висагинаса после второго тура был избран кандидат от Союза крестьян и «зеленых» Литвы Эрландас Галагуз.

Пять крупных городов страны возглавят политики, которые баллотировались с общественными избиркомами. Мэрами Алитуса и Мариямполе будут социал-демократы.

В Вильнюсе переизбран покинувший либералов и баллотировавшийся с комитетом Ремигиюс Шимашюс. Каунас второй срок полномочий будет возглавлять Висвалдас Матийошайтис, который одержал сокрушительную победу в первом туре выборов.

Пост мэра Шяуляй еще в первом туре получил нынешний мэр Артурас Висоцкас, который баллотировался с общественным избиркомом. В Клайпеде во втором туре переизбран бывший либерал, баллотировавшийся на этих выборах с комитетом Витаутас Грубляускас.

Мэром Панявежиса переизбран баллотировавшийся с общественным комитетом нынешний городской глава Ритис Рачкаускас, который из-за подозрений в коррупции в настоящее время отстранен от должности.

Выдвинутые общественными избиркомами кандидаты будут возглавлять 12 самоуправлений.

Два самоуправления будут возглавлять кандидаты от коалиции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и «Русского альянса». У Союза свободы Литвы (либералов) и у Партии труда будет по одному мэру, также победу одержал один самовыдвиженец.

Что касается результатов муниципальных выборов в целом, то больше всего мандатов получили консерваторы и социал-демократы – по 274, еще несколько мандатов консерваторы добавили благодаря участию в коалиционных списках, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Союз крестьян и «зеленых» в советах самоуправлений получил 222 мандата, Движение либералов – 126 мандатов. Кроме того, эти две партии также получили еще 12 мандатов в коалиции в Биржайском районе.

Партия труда получает 62 мандата, партия «Порядок и справедливость» и коалиция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и «Русского альянса» – по 54 мандата.

Союз свободы Литвы (либералы) получил 32 мандата, в столице еще 10 дополнительных мандатов они получили с коалицией во главе с председателем партии Артурасом Зуокасом. Социал-демократическая партия Литвы получит 24 мандата, а Партия центра – 8 мандатов.

В различных самоуправлениях общественные комитеты, возглавляемые политиками разных направлений, получат 318 мандатов.

В процентном ее отношении больше голосов получил Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) – около 16%. Общественные комитеты набрали более 26% голосов.

Администрация президента Литвы назвала результаты муниципальных выборов проигрышем правящих «аграриев» и победой оппозиции.

«Победили люди, демократия и оппозиция», – заявил радиостанции Žinių radijas советник президента Миндаугас Линге.

По словам М. Линге, учитывая результаты выборов, на которых находящиеся в оппозиции консерваторы и социал-демократы выиграли больше постов мэров и членов советов, чем «аграрии», можно говорить об определенных тенденциях – не поддерживать национальную политику правящих.

«Тенденции довольны ясны – видно, что люди не склонны поддерживать проводимую национальную политику, оппозиционные партии набрали намного больше голосов и выиграли больше постов мэров и мест в советах. Видимо, позиция людей – остановить агрессивный политический бульдозер правящих», – сказал М. Линге.

Тем временем премьер Саулюс Сквярнялис обвинил президента Далю Грибаускайте в том, что она осложняет работу правительства и правящего большинства.

«Президент на протяжении двух с половиной лет целенаправленно работала с оппозицией, радовалась победе оппозиции и делала все, чтобы как правительству, так и правящему большинству было бы как можно сложнее принимать нужные для Литвы решения», – заявил глава правительства журналистам в Сейме.

Информация «ЛК», BNS