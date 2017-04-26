Почем закон в парламенте?

Движение либералов – феномен Литвы. Еще год назад по всем законам физики и цивилизованного общества этой партии не должно было остаться на политической карте страны. После скандала вокруг Элигиюса Масюлиса и возможной взятки со стороны концерна MG Baltic эта политическая сила по идее должна была утонуть. Но нет – даже избрались в парламент. И вот новый скандал – в коррупции и торговле влиянием подозревают Гинтараса Стяпонавичюса. Знаменитого реформатора системы образования нацменьшинств и любителя матерных песенок про Путина.

Спонсировали давно

Схема подозреваемого Г. Стяпонавичюса нехитрая. Крупный бизнес якобы финансировал сразу несколько его структур. Порции – небольшие. По 5, 10, 15 тысяч евро. Но вместе – десятки. Официально – на благие цели. Например – на воспитание патриотизма среди молодежи.

Политик уже ознакомился с просьбой генпрокурора лишить его правовой неприкосновенности, сразу объявил, что не возражает, пойдет в суд, а все деньги – и вовсе деткам собирались: «Это обращение (прокуроров) не имеет ничего общего с возможным взяточничеством или коррупцией. Также я могу сказать, что информация, с которой я ознакомился, не позволяет мне сказать, что есть какие-то новые неизвестные мне обстоятельства. Речь идет о поддержке, оказанной двум учреждениям — фонду моего имени и одному общественному учреждению. Я могу еще раз со спокойно поднятой головой сказать, что поддержка, законно полученная этими двумя учреждениями от MG Baltic, использовалась для укрепления политического общества, финансирования разумных общественных проектов, и не связана со скрытым финансированием партии».

«В течение трех или четырех лет в школах шли уроки гражданственности, в них принимали участие и политики, и известные обществу молодые авторитеты. И на встречах во время посещения 350 школ не было сказано ни единого слова о Движении либералов, рекламе политической партии или голосовании», — пояснил Г. Стяпонавичюс.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис требует крови. Он считает, что политик должен отказаться от мандата.

«В этом случае очень большое значение имеет не только репутация Сейма, но и репутация отдельной партии. Это никак не улучшит имидж партии, поэтому я сказал, что поскольку он был избран по списку, но на его место мог прийти другой человек, фракция бы сохранялась, и могла бы сделать такой шаг. Но решение Стяпонавичюса другое, он будет защищаться», — говорил Пранцкетис.

Судя по оглашенным документам, крупный бизнес поддерживал либерала на протяжении многих годов и общая сумма минимум с четырьмя, а то и пятью нулями.

Все тот же Курлянскис

Тем временем генпрокурор Эвалдас Пашилис раскрыл в парламенте новые подробности о скандальной истории с либералами. Как оказалось, в ней вновь фигурирует вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис. Тот самый, которого подозревают в подкупе экс-лидера партии Элигиюса Масюлиса. По версии прокуроров, именно Курлянскис незаконно спонсировал фонды и организации, имеющие связь со Стяпонавичюсом. А тот, предположительно, грязными деньгами покрывал долги своей партии.

«В январе 2016 года Стяпонавичюс и Курлянскис во время встречи обсудили детали незаконного финансирования Движения либералов. Они договорились, что с этой целью Курлянскис даст указание со счетов предприятий концерна перевести 10 тыс. евро на счет общественного учреждения Laisvės studijų centras, а также – 5 тыс. евро на счет Фонда поддержки Гинтараса Стяпонавичюса и 5 тыс. евро на специальный предвыборный счет Стяпонавичюса», – сказал Пашилис.

Взамен высокопоставленный либерал якобы подыгрывал концерну, поддерживая выгодные для бизнес-империи законы. Например, утверждает Пашилис, когда политик голосовал насчет проекта дороги Утяна–Вильнюс и поправки к Закону о потребительских кредитах. Сам же Стяпонавичюс – картинно недоумевает, а все обвинения называет постыдными и из «космической области». С Курлянскисом, говорит народный избранник, он действительно виделся, но обсуждал с ним якобы парламентские выборы и общую ситуацию в стране, и уж никак не подпольное финансирование партии.

«Ни единого слова о каких-либо интересующих их законах мы не сказали. И это – интересная часть истории, что прокуроры позволяют себе, поднимаясь на трибуну, утверждать, что мои встречи могли иметь какую-либо осязаемую причинно-следственную связь. Все это выдумки. И это, в моем понимании – постыдный эпизод», – защищался либерал.

Выгораживать политика решился и его партийный шеф – мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Я могу сказать лишь одно: партия не стремилась и не стремится получить какие-либо незаконные деньги. И могу гарантировать, что таких денег нет или не было до того момента. Мы провели всевозможные процедуры и проверки. У нас нет никаких данных, что незаконные средства поступили в партию», – оправдывался градоначальник.

Словом, ситуация – почти один в один, как с Масюлисом. Депутат клянется в невиновности и обещает доказать свою правду в суде. Прокуроры, в свою очередь, уже намекают, что судебный процесс может затянуться, но надеются, что дело ляжет на стол судьи в этом полугодии. Ну а обозреватели опять рисуют либералам незавидное будущее – либо полная реформа партии под совершенно новым названием, либо гибель под весом растущей массы обвинений в подковерных играх.

Пошли в атаку

И, как известно, самая лучшая защита – нападение. Правда, в свете событий она у либералов смотрится несколько комично.

Спасти репутацию они решили наступлением и обильной критикой правительства. Тут как раз отчет о проделанной работе Саулюса Сквярнялиса как никогда кстати пришелся. И воевать приверженцы либерализма решили не иначе как… анекдотами.

В отчете правительства тяжеловес Движения либералов Кястутис Главяцкас увидел лишь сотню страниц хандры. Дескать, премьер несколько часов рассуждал с трибуны, что и насколько в стране плохо, но жителям от этого легче не стало. Эмиграция не уменьшается, регионы вымирают, а обещанные реформы по-прежнему буксуют. Грусть за родные края настолько завладела либералом, что тот по этому случаю даже сочинил анекдот.

«В правительство заходит Грусть и, постучавшись, спрашивает, можно ли войти. Премьер-министр, разумеется, говорит: «Пожалуйста проходите, но садитесь рядом с Апатией, Радостью и Депрессией». И добавил: «Но только ни в коем случае не прикасайтесь к Обещаниям!» – «остроумно» искрил Главяцкас, который еще в момент правления консерваторов и либералов за экономические решения за глаза называли «девальвяцкас».

Где сидит Коррупция, и не на скамейке ли либералов, политик, конечно же, уточнять не стал. У фракции – дела поважнее. Активной критикой – переключить внимание общества от собственного скандала. Возможно, именно поэтому нашлись у фракции и претензии к попыткам кабинета министров обуздать пьянство в стране. То, что либералов как раз и подозревают в сговоре с концерном MG Baltic, которому львиную долю выручки несет продажа спиртного, разумеется, всего лишь совпадение. Рассуждая о вреде антиалкогольной кампании, Симонас Гянтвилас даже вспомнил притчу о ежиках, которые хотели согреться, а в итоге лишь покололи друг друга. Также и с правительством, утверждает либерал – мол, хотели, как лучше, а в результате ударили по культурной жизни. Ведь несколько местных фестивалей уже собираются перебраться в соседнюю Латвию, боясь потерять из-за «сухого закона» аудиторию, заверил Гянтвилас-младший.

«Намерение, казалось бы, и хорошее – отрезвлять народ. Но на самом деле мы, люди, прижимаемся друг к другу, хотя людям и не доверяют. Мы прижимаемся словно ежики, начинаем царапаться, и это желание согреться и творить добро оборачивается к нам другим концом, и мы многое теряем. Теряем возможность выбора, множество мероприятий и уверенность в себе», – говорил Гянтвилас.

Словом, не зря говорят, что лучшая защита – это нападение, сквозило из рядов либералов. Доказать свою невиновность можно и другим способом: переключить внимание общественности на неудачи правительства в борьбе с национальными проблемами. Многие из которых, утверждают правящие, достались им по наследству со времен совместного правления как раз консерваторов и либералов. Но анекдотов о тех временах в парламенте, разумеется, не прозвучало.

Михаил КИСЕЛЕВ

Коррупция – во всех эшелонах власти Тем временем на прошлой неделе парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне был представлен отчет о деятельности Службы спецрасследований. Рассмотренные основные результаты деятельности Службы спецрасследований за 2016 год показали, что больше всего внимания было уделено случаям политической коррупции, расследованию тяжких, системных, коррупционных преступлений. Коррупция в Литве по-прежнему входит в число самых серьезных проблем, отмечают в Службе спецрасследований, однако коррупционный опыт жителей страны уменьшается — за последние пять лет сократилось число людей, дававших взятки, а уровень нетерпимости к коррупции растет. «События последних лет показали, что коррупция существует во всех сферах управления государством: это касается и законодательства, и исполнительной власти, и это влияет на политические процессы. Принимаемые на политическом уровне незаконные решения, в финансовом плане благоприятные для бизнес-структур, удовлетворение их интересов не должны быть приемлемыми. Расследования преступлений такого коррупционного характера по-прежнему будут приоритетными», — подчеркнул директор Службы спецрасследований Саулюс Урбанавичюс.

Метки: MG Baltic, N17 (1157) 27 апреля, Взятки, Гинтарас Стяпонавичюс, коррупция, либералы, политика, Раймондас Курлянскис, Элигиюс Масюлис