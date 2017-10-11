Почему декларации ДТП заполняются неправильно?

Четверть представленных страховщикам деклараций бывает заполнена неправильно или с ошибками, утверждает Раймондас Беляускас, руководитель отдела по урегулированию убытков страховой компании ERGO Insurance в Литве.

«Попадая в аварию, большинство людей пугается, испытывает напряжение и стресс, а это влияет на оценку ситуации и действия водителей — они не всегда бывают обдуманными», — отмечает Беляускас.

Когда вызывать полицию

По словам представителя страховой компании, когда авария небольшая, водителям часто интуитивно хочется убрать с проезжей части автомобили, попавшие в ДТП — проехать к обочине или на ближайшую парковку. Одно это уже является ошибкой, и, пока нет договоренности об обстоятельствах ДТП, а обстоятельства инцидента не зафиксированы, этого не следует делать.

По утверждению страхового эксперта, немедленно убрать с дороги автомобили, попавшие в ДТП, нужно только в том случае, если они создают опасность для их водителей или других участников движения.

В остальных случаях в первую очередь рекомендуется, если это можно сделать безопасно, осмотреть место аварии, а при возможности — сфотографировать столкнувшиеся транспортные средства с разных ракурсов. Потом все обстоятельства ДТП должны быть зафиксированы в декларации ДТП.

Если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах происшествия, следует вызывать полицию, а не поддаваться на уговоры или даже угрозы другого водителя. До приезда полиции нужно постараться место аварии и положение автомобилей сохранить такими, какие они есть. Сотрудники полиции ситуацию оценят объективно и зарегистрируют ДТП.

Кроме того, обязательно следует вызывать полицию, если в ДТП пострадали люди или имущество третьих лиц.

Типичные ошибки

Из-за стресса или спешки, а также простой невнимательности часто в декларации ДТП бывают незаполненными все необходимые данные, неточно или неясно начерчена схема ДТП.

«Очень часто получаем от водителей декларации, в которых на месте, предназначенном для виновника, расписываются оба участника аварии. Также типичные случаи — не разборчиво написанные декларации, с исправлениями, надорванные», — делится Беляускас.

Представитель страховой компании отмечает, что хотя в автомобиле или возле него заполнять документы может быть неудобно, все же следует постараться сделать это внимательно и разборчиво. В правильном заполнении декларации должны быть заинтересованы сами участники ДТП, поскольку от этого будет зависеть, как быстро они получат возмещение ущерба.

Беляускас советует в декларации как можно точнее указывать место аварии — улицу, номер дороги, участок дороги. Также очень важно в документе точно указывать контакты участников ДТП. Схему ДТП, по словам Беляускаса, следует рисовать как можно более информативно, чтобы легко можно было понять обстоятельства ДТП.

В этом году водителям, пострадавшим в ДТП, страховая компания ERGO Insurance выплатила и зарезервировала для выплат 10 миллионов евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, декларации, ДТП