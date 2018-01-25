Почему люди не доверяют «Содре»?

Опросы показывают, что положительную оценку «Содре» дают гораздо меньше половины жителей Литвы – около 42%. Причин не доверять «Содре» – полно.

Большие взносы, у которых нет «потолка». Маленькие выплаты, у которых «потолок» есть. Длинный и все удлиняющийся пенсионный возраст, увеличивающийся стаж государственного социального страхования. Этот стаж накапливается тоже странно. Один год накапливается только тогда, когда платятся взносы хотя бы с минимальной зарплаты. Годовой стаж не накапливается, если уплачены меньшие взносы. Однако если в следующем году будет уплачено больше, чем с минимальной зарплаты, стаж не прибавится – только один год.

Как будто этого мало: с этого года Сейм позаботился о том, чтобы репутация «Содры» была еще хуже и чтобы еще больше столкнуть ее с людьми. Сейм узаконил так называемый содровский «пол». Если у человека зарплата меньше минимальной, то взнос работодателя в «Содру» должен платиться с минимальной зарплаты.

Предусмотрены три исключения: для пенсионеров, молодых людей в возрасте до 24 лет и для тех, у кого есть еще одна работа. Это изменение было представлено якобы в качестве «блага работнику». Потому что только таким образом у человека за год накопится годичный стаж социального страхования. «Содра», проанализировав данные, убедилась, что стажа не накапливают около четверти выходящих на пенсию, и вздумала решить эту проблему топориком.

Так что же получилось, когда установили содровский «пол»? Получилось, что часть людей, работающих неполный рабочий день, не только не накопит годичного стажа. Они вообще не накопят нисколько, потому что будут уволены с работы. Может, и будут работать, но совсем нелегально, а может, как раз – будут еще и оформлены фиктивно еще на одной работе, чтобы на них распространилось исключение. Но стаж они не накопят. Будет один-другой случай, если работодатель закроет глаза и уплатит более высокие взносы. Но таких случаев будет меньшинство. Копнув глубже, где в основном работают неполный рабочий день, увидим, что это – общепит, мелкая торговля, сфера услуг. Это сферы, где издержки экономятся не только в евро, а и в центах.

А если посмотреть, какие люди работают неполный рабочий день, то увидим, что это – довольно социально чуткая группа. Кто ухаживает за больным, кто по причине здоровья должен работать короче, а кто, может, не находит работу на полный штат. Этих людей вытолкнет с рынка труда не плохой работодатель, а «хорошая» «Содра», ее новый «пол». К абсурдному списку тут стоит добавить и то, что на человека, занятого на почасовой работе и получающего почасовую оплату более минимальной, но не зарабатывающего 400 евро в месяц, ляжет большее налоговое бремя.

При более глубоком анализе данных «Содра» увидела бы, что стаж более чем у 100 тысяч жителей накапливается не только тогда, когда они работают по трудовому договору, но и тогда, когда они занимаются индивидуальной деятельностью. Но эта группа людей, как какой-то нелюбимый внебрачный ребенок: наложены все обязательства, только вот прав – всех – не предоставляется. Если эти лица накапливают полный трудовой стаж, то им все равно придется накапливать заново, если они еще будут работать не на полную ставку.

Закон не достигнет своей цели, он не будет полезен человеку – это уже очевидно сейчас. Но зато еще больше он ударит по доверию людей к «Содре». И это доверие подрывает не кто иной, а только сам законотворец, практически на каждом шагу узаконивающий асимметричные условия.

Вот хотя бы и снова получивший огласку случай – «Содра» не оплачивает больничные за выходные и праздничные дни, даже если они у человека – рабочие. Между тем работодатель за эти дни должен платить, если работнику «повезет заболеть» перед выходными в конце недели.

Когда «Содра» жалуется, что кто-то извне подрывает ее репутацию, то следовало бы действительно посмотреть в зеркало. Не так уж трудно инвентаризировать все столь разные стандарты – они и дадут ответы на все вопросы, когда доверие к «Содре» докатится «до пола».

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Метки: N4 (1196) 25 января, Содра