Почему жители Литвы садятся за руль пьяными

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Превышение скорости и алкоголь – наиболее распространенные причины трагических ДТП в Литве. Какие личностные качества способствуют тому, что водители идут на риск, и как меняется отношение к небезопасному вождению после лишения прав? На эту тему психолог Клиники психологии университета им. Витаутаса Великого Юстина Славинскене написала диссертацию, сообщает LRT.

Несмотря на то что университет уже почти 10 лет изучает проблему небезопасного движения, лишь небольшую часть участников исследования составляли лишившиеся прав водители. Поэтому Славинскене решила остановиться именно на этой группе.

«Исследование проводили с 2013 года. Мы общались с автошколами, которые работают с лишившимися прав водителями. Я опросила 829 человек — 681 мужчину и 148 женщин. Параллельно провела еще одно исследование. Опросила около 300 водителей, которые никогда не были лишены прав. Это было необходимо для сравнения, чтобы знать, есть ли разница в психологическом аспекте», – сказала Славинскене.

Основная причина, по которой водители превышают скорость или садятся за руль нетрезвыми, — они недооценивают риск. «Очень часто срабатывает такой момент, что определенное поведение в конкретной ситуации осознается как более выгодное. Человек видит больше плюсов, чем минусов: сэкономленное время, возможность миновать затор, добраться быстрее — но он не думает о той опасности, которая может грозить», – сказала психолог.

Не менее важный момент – излишняя уверенность в собственном водительском мастерстве. То есть склонные к рискованному поведению на дороге водители не осознают это как вред, они убеждены, что достаточно опытны для езды на высокой скорости. Однако, по словам Славинскене, со временем их установки меняются по мере того, как человек приобретает больше навыков, поскольку одно восприятие у начинающего водителя и совсем другое — у водителя с 15-летним стажем. Также отношение может меняться в зависимости от того, какие отрицательные последствия вызвало рискованное вождение. Это может быть лишение прав или ДТП, в котором по вине водителя пострадал, например, пешеход.

В ходе исследования выяснили два качества, определяющие склонность к рискованному вождению. «Одни люди активны, энергичны, ненапряжены. Они подстраиваются под других, склонны к эмпатии. Такие — водят машину без риска. Другой профиль — доминирующее беспокойство, активность, напряжение и желание конкурировать, спонтанно проявлять эмоции. Такие лица склонны к риску», – рассказала психолог.

Она заметила, что нет большой разницы между теми, кто был лишен прав за быструю езду, и теми, кто за вождение в нетрезвом виде. «Личностные качества лихачей и тех, кто садится за руль пьяным, не отличаются. Отличаются мотивы, побуждающие рисковать. Одни склонны к превышению скорости, другие – к пьянству за рулем.

Психолог заметила, что оказались неожиданными для нее данные исследования водителей, которые никогда не были лишены прав. «В этой группе проявились два типа личности, которые напоминают тех, кто был лишен прав. Вероятно, структура личности довольно схожая, а предрасположенность к риску на дорогах определяют мотивы, установки, уверенность в себе и самоконтроль», – заметила Славинскене.

Она считает, что на данный момент роль психолога в деле изменения установок проштрафившихся водителей слишком недооценена. Перемены должны происходить на государственном уровне, с такими водителями должны работать специалисты, отвечающие за решение подобных проблем. «Результаты исследования показали, что лишившимся прав водителям нужна квалифицированная помощь. Было бы целесообразно на государственном уровне инвестировать в специалистов, которые могли бы помочь изменить отношение граждан к рискованному вождению», — заметила психолог.

Перемены должны коснуться и подготовки новых водителей. «В процессе их обучения мало инвестируется в психологический аспект, больше всего внимания обращается на отработку навыков. Я думаю, стоит инвестировать в превенцию правонарушений, совершаемых водителями. В результате в долгосрочной перспективе вождение станет более безопасным», – убеждена Славинскене.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ