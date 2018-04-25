Почта Литвы начинает разносить пенсии в Каунасе и Вильнюсе

Почта Литвы переняла обязательства компании Bastaras по доставке пенсий на дом в Вильнюсе и Каунасе, и с четверга начала разносить пенсии жителям, которые не получили их вовремя. Планируется доставить опаздывающие пенсии еще на этой неделе, а если не удастся застать жителя дома – в начале следующей недели.

«Несколько столичных жителей забрали пенсии уже в четверг, а остальным почтальоны доставят в пятницу и субботу. Поскольку адресатов всего несколько тысяч, и не все жители будут дома во время посещения почтальона, все не доставленные пенсии мы планируем разнести до конца следующей недели. У нас достаточно человеческих и технических ресурсов, большой опыт в обслуживании наших клиентов, поэтому мы не сомневаемся, что всем жителям, не получившим пенсии, они будут доставлены как можно быстрее. Просим всех пенсионеров Вильнюса и Каунаса, которые не получили пенсии, в ближайшие дни быть дома, чтобы почтальоны могли вручить им долгожданные выплаты», — сказал директор сети Почты Литвы Йонас Садаускас.

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