Почти 300 пассажиров заразились опасной инфекцией на круизном лайнере

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В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией. Об этом заявил представитель компании Royal Caribbean, которой принадлежит судно, сообщает CNN.

Лайнер Oasis of the Seas, считающийся одним из самых габаритных в мире, был заражен вирусом Норуолк. Судно перевозило более 9 тыс. туристов на Карибские острова. Семидневный круиз стал настоящим испытанием для тех людей на борту, у которых появились диарея и тошнота.

Медицинский персонал запретил им сходить с корабля до тех пор, пока они не получат медпомощь. В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований.

«Наши врачи делают все возможное для того, чтобы нормализовать ситуацию. В частности, пострадавшим выдаются медикаменты без рецепта. Мы стараемся задействовать как можно больше специалистов и держать ситуацию под контролем. Нельзя допустить осложнений», – прокомментировал сотрудник компании.

Указано, что из-за этого лайнер вернется в порт Канаверал (штат Флорида, США), на день раньше запланированного срока.

По словам представителя компании Оуэна Торреса, все пассажиры получат компенсацию.

korrespondent.net

Автор: Baldwin040 — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка