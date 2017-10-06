Почти 60 европарламентариев требуют отменить обвинения в адрес режиссера К. Серебренникова

Почти 60 европарламентариев подписали обращение к руководителям России с требованием аннулировать обвинения в адрес известного режиссера Кирилла Серебренникова и отменить ограничения свободы.

“Мы все согласны с тем, что обвинения в адрес Кирилла Серебренникова и суд против него являются политически мотивированным действием, этим пытаются заставить молчать художника, чей взгляд и творчество открыто критиковали основную часть того, что сейчас происходит в России (…). Сейчас мы еще раз призываем правительство Российской Федерации как можно скорее отпустить Кирилла Серебренникова и отозвать предъявленные ему обвинения”, – говорится в обращении.

Обращение адресовано президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому.

Инициировавший обращение членов Европарламента представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил сожаление в связи с тем, что из-за ареста режиссер не может прибыть в Вильнюс, где в пятницу будет показан его спектакль “Близкий город”, поставленный по пьесе Марюса Ивашкявичюса.

В четверг, накануне отправки обращения, подписавшие его политики организовали в здании Европарламента в Страсбурге публичную акцию поддержки российского режиссера – они держали в руках плакаты с надписью “Свободу К. Серебренникову”.

47-летний К. Серебренников работает художественным руководителем московского театра “Гоголь-центр”, а его постановки идут и в легендарном Московском Большом театре. Российский следственный комитет обвиняет режиссера в мошенничестве в особо крупном размере – в хищении не менее 68 млн. рублей (997 тыс. евро), выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта “Платформа”. Портал новостей “Медуза” утверждает, что дело не является убедительным, поскольку в нем утверждается, что упомянутый спектакль, который получил прекрасные оценки российской и зарубежной публики, якобы никогда не был поставлен.

BNS

Метки: Литва