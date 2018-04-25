Почти половина литовцев никогда меняли места жительства — опрос

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Почти половина жителей Литвы никогда не меняли место жительства, свидетельствует репрезентативный опрос населения.

На вопрос о том, когда в последний раз они меняли место жительства не в том же городе/деревне 46% ответили, что не делали этого — всегда жили в том же городе или деревне, где проживают и сейчас.

По данным опроса, наиболее лояльным к месту жительства было население больших городов.

Репрезентативный опрос был проведен в связи с подготовкой общего территориального плана Литвы, он проводится по заказу министерства окружающей среды и партнеров. Весной этого года компания исследования общественного мнения Nielsen опросила 1,6 тыс. жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

Более половины опрошенных (57%) ответили, что довольны качеством жизни там, где живут. Средне качеством жизни были удовлетворены немногим более трети опрошенных, недовольными ею были 7% респондентов.

В Вильнюс, Каунас и Клайпеду жители чаще переселялись из более мелких городов и из-за границы, между тем около половины переселяющихся в Шяуляй и Панявежис — это бывшие жители села.

14% переселяющихся в Вильнюс сообщили, что переехали из Каунаса.

По 24% респондентов отметили, что причиной смены места жительства стали работа или лучшие условия жизни. Третьей по популярности причиной был брак: к супругу на жительство в другой город переселились 19% литовцев. Несколько меньше — 18% переселились ради учебы, в основном это было переселение в Вильнюс и Каунас, ради работы чаще переселялись в Клайпеду.

BNS