Почти после полугодового перерыва для истребителей НАТО выдалась спокойная неделя

После почти полугодового перерыва осуществляющие миссию воздушной полиции в Балтийских странах истребители НАТО в течение недели ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов.

Как сообщает Минобороны, за период 9 – 15 октября истребителям НАТО не пришлось подниматься в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты.

Последняя спокойная неделя для натовских истребителей была в начале мая. Летом в этом отношении истребители работали интенсивно, бывали недели, когда им приходилось сопровождать более десяти или несколько десятков российских военных самолетов.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

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