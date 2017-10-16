  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.16 Текущий номер: N41 (1181) 12 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Почти после полугодового перерыва для истребителей НАТО выдалась спокойная неделя

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 17:00   |   Комментариев: 0

После почти полугодового перерыва осуществляющие миссию воздушной полиции в Балтийских странах истребители НАТО в течение недели ни разу не поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов.

Как сообщает Минобороны, за период 9 – 15 октября истребителям НАТО не пришлось подниматься в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты.

Последняя спокойная неделя для натовских истребителей была в начале мая. Летом в этом отношении истребители работали интенсивно, бывали недели, когда им приходилось сопровождать более десяти или несколько десятков российских военных самолетов.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿