Почти все семьи с детьми получают детские деньги

🔊 Воспроизвести

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что не подтвердились скептические мнения, что детские деньги захотят получить только нуждающиеся семьи.

Якобы в конце прошлого года детские деньги получили почти 492 тыс. детей, а в декабре и январе, а сейчас после призывов поспешить выплаты получат 528 тыс. детей, сообщает LRT.

«Конечно, детские деньги можно получить за 12 месяцев. Это означает, что если я в декабре или в январе регистрируюсь, то получу деньги соответственно с прошлого января. Статистика вчерашнего дня говорит, что у нас уже заявления на 528,7 тыс. детей. Практически на 36-37 тыс. больше, чем в декабре. Значит, семьи поспешили. Сейчас мы уже можем говорить, что почти все дети в Литве участвуют в программе детских денег», — сказал Л.Кукурайтис.

Так называемые детские деньги выплачиваются с начала 2018 года. Статистика показывает, что в конце декабря 2018 года выплаты получили 491,972 тыс. детей. Из них 27% получили дополнительную выплату на ребенка. Дополнительную выплату в размере 20 евро на ребенка получают нуждающиеся семьи.

Всего в конце прошлого года выплаты на детей получили 317,651 тыс. семей.