Почтили память погибших за освобождение Вильнюса

🔊 Воспроизвести

13 июля в 74-ю годовщину освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков на Антакальнском кладбище столицы прошла церемония возложения цветов и венков. В ней приняли участие сотрудники дипмиссий России и Беларуси, ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, представители Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» и общественность.

В боях за освобождение Вильнюса погибло более трех тысяч советских солдат. «Освобождение этого города было не только важной вехой в истории Второй мировой войны, но и в истории Литвы, – сказал посол России в Литве Александр Удальцов. – 13 июля 1944 года он стал и до сих пор является столицей Литвы. Это важно помнить и помнить о том, кто этот город сделал столицей этого замечательного государства».

Говоря о войне в целом, посол напомнил о цифрах, которые потрясают и сегодня. Захоронения советских воинов находятся в 53 государствах. Всего насчитывается 12 тысяч захоронений с захороненными 4 млн советскими солдатами.

«Считаю своим долгом бороться за эти захоронения, не позволить никому над ними издеваться, не дать никому переиначивать историю войны, не дать никому заниматься реваншистскими планами. Мы берем на себя обязательство заниматься этой повседневной работой, будем считать это своим приоритетом и рассчитывать на помощь всех вас», – подчеркнул посол России.

Собравшиеся почтили память погибших солдат минутой молчания.

«Уже немного людей насчитывает Вильнюсская организация ветеранов Великой Отечественной войны – всего 130. С каждым днем, месяцем, годом уменьшается наша численность. Но пока мы живы, мы всегда приходим сюда, чтобы отметить день освобождения Вильнюса», – сказал Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.

По словам Ю. Дексниса, те 3 тыс. 500 погибших за освобождение Вильнюса и похороненных на Антакальнском кладбище еще не все жертвы той войны. Вокруг Вильнюса еще много захоронений, где тоже лежат герои, принявшие смертный бой за освобождение не только литовской столицы, но и ее окрестностей. Всего более 7 тыс. советских солдат погибло в июле 1944 года, а при освобождении всей Литвы погибло 80 тыс. воинов.

В свою очередь, посол Беларуси в Литве Александр Король поздравил ветеранов, всех, кому дороги история и память. «Хотел бы отметить, что в освобождении Вильнюса участвовал 3-й Белорусский фронт под командованием Ивана Черняховского. Эта военная история тесно переплетается и с белорусами», – отметил он. Посол поблагодарил всех собравшихся за усилия, прилагаемые ими для сохранения памяти и правды о событиях Второй мировой войны, и призвал беречь мир и дружбу между народами.

Почтить память воинов-освободителей приехали и молодые псковичи – участники третьей международной миссии «На волнах исторической памяти». Со 2 по 19 июля 20 студентов из Псковского, Санкт-Петербургского и Великолукского государственных университетов приводили в порядок воинские захоронения. Свою миссию ребята начали с Зарасайского района, посетили и убрали пять захоронений, находящиеся на территории региона. Затем привели в порядок захоронения в Рокишкском районе и Панявежисе.

Проект «На волнах исторической памяти», организованный общественным молодежным движением «Лига молодежи Псковской области», проходит в Литве третий год подряд. В этом году впервые миссия пройдет и в соседней Латвии. После Литвы участники проекта продолжат свою экспедицию в Резекне.

Среди участников есть и те, кто приезжает в Литву с самого первого проекта. «Нам нужны профессионалы с опытом работы в этом проекте, – говорит председатель организации «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов. – В следующем году планируем расширить нашу миссию – развивать это направление во многих странах Европы. Мы считаем своим долгом показать на личном примере, что мы не забываем то, что было, и храним память о войне».

Инф. «ЛК».

Фото из архива «ЛК»