Почтили память жертв репрессий

Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас с представителями МИД посетил находящееся на окраине Москвы мемориальное место, где захоронено несколько министров межвоенной Литвы.

На так называемом спецобъекте НКВД «Коммунарка» захоронены бывшие министры внутренних дел Литвы Казис Скучас и Юлюс Чапликас, бывший министр юстиции Антанас Тамошайтис, другие литовцы, репрессированные и расстрелянные в 1937–1953 годах.

Согласно составленному усилиями Сахаровского центра и общественной организации «Мемориал» и подтвержденному документами списку, в находящемся в этом месте массовом захоронении лежат 150 жертв репрессий родом из Литвы. В их числе известные деятели межвоенной Литвы: министры, представители посольства Литвы, литовской полиции и таможни, другие высокопоставленные должностные лица Литвы, сообщил МИД.

Как сказала на встрече исследователь истории репрессий Лидия Головкова, жертв литовского происхождения в этом массовом захоронении может быть и больше, потому что национальности примерно 1600 человек не были установлены.

На сегодняшний день известны имена 6,5 тысячи человек, расстрелянных и захороненных на спецобъекте НКВД «Коммунарка». Из них краткие биографические сведения на 4527 человек имеются в Книге памяти жертв политических репрессий.

Справка. Спецобъект «Коммунарка» находится на 24-м километре Старокалужского шоссе. Бывшая дача наркома внутренних дел ОГПУ Г. Г. Ягоды, вернее, одна из его дач стала после ареста самого наркома (28 марта 1937 года) местом захоронения расстрелянных. Это не единственный спецобъект, предназначенный для тайных захоронений казненных в Москве.

Перед входом на огороженную территорию висит небольшая металлическая табличка: «В этой земле лежат тысячи жертв политического террора 1930-1950-х годов. Вечная им память!» Это место — одно из самых трагических в истории XX века.

Ныне территория бывшего спецобъекта передана Русской православной церкви. Здесь разместилось подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря (того самого, где с конца 1930-х до начала 1950-х годов находилась пыточная Сухановская тюрьма).

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Казис Скучас, память жертв репрессий, Посол Литвы в России, Ремигиюс Мотузас, Юлюс Чапликас