Почтовая компания Lietuvos pastas не была готова к конкуренции на рынке посылок

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Литовская государственная почтовая компания Lietuvos pastas испытала сильный финансовый удар, когда 6 лет назад государство либерализовало почтовый рынок, говорит министр транспорта и коммуникаций Литвы. Рокас Масюлис убежден, что предприятие не было готово к конкуренции на рынке посылок, а возможностями воспользовались государственные почтовые предприятия Франции, Германии и Эстонии.

По словам Р. Масюлиса, ситуация Lietuvos pastas сейчас «не идеальная», а обусловлено это и либерализацией почтового рынка в 2012-2013 годах.

«Неожиданно в самый прибыльный сектор — доставку посылок — попали государственные почтовые компании Германии, Франции, Эстонии. Они сразу бросились в самый прибыльный сектор посылок и большей частью отняли его у Lietuvos pastas. И предприятие Lietuvos pastas, лишившись серьезных денежных потоков, было еще больше ущемлено, вынуждено увольнять почтальонов, закрывать отделения», — сказал Р. Масюлис в среду на заседании парламентского Комитета по экономике.

По его словам, только в этом году «кое-как выжив в дикой борьбе», Lietuvos pastas стабилизировало денежные потоки, увеличило капиталовложения.

«Те пришлые, которые заняли сейчас уже около 60% рынка, отняли их у Lietuvos pastas, у них нет никаких социальных обязательств — ни унаследованных зданий, ни чего-то другого. Lietuvos pastas сейчас под прессингом таких же государственных почтовых предприятий других стран. Например, Omniva – казалось бы, частное предприятие, но это государственная почти Эстонии», — сказал Р. Масюлис.

Гендиректор Lietuvos pastas Аста Сунгайлене добавила, что почта получает от доставки посылок около половины доходов.

Группа Lietuvos pastas в первом полугодии 2018 года получила 2,168 млн евро чистой прибыли до аудита (за такой же период 2017 года она понесла 859 тыс. евро чистых убытков), ее выручка составила 40,267 млн евро (35,748 млн евро).

BNS