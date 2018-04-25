Под древесными гранулами в Литве обнаружены тысячи белорусских сигарет

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Криминалисты литовской таможни обнаружили в поезде под древесными гранулами около 400 коробок с контрабандными белорусскими сигаретами. По предварительным данным, их стоимость достигает 620 тыс. евро.

Это уже третья крупная партия контрабандных сигарет, попавшая таможенниками за ближайшие две недели, а совокупная стоимость задержанных сигарет достигает почти 3 млн евро, сообщила Криминалистическая служба таможни.

Проверка задержанного 29 августа груза из-за сложности работ по погрузке продолжается.

Четырнадцатого августа на железнодорожной станции Вайдотай среди брикетов с торфом должностные лица обнаружили сигарет на 350 тыс. евро, 24 августа на дороге Каунас-Мариямполе была задержана партия контрабандных сигарет на сумму 2 млн евро, спрятанная в древесной стружке.

BNS