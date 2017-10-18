Под крылом ФИБА – три литовских клуба

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в этом сезоне организует два клубных турнира: Лигу чемпионов ФИБА и Кубок Европы ФИБА. Литва в них представлена тремя клубами – «Нептунасом» (Клайпеда), «Ювентусом» (Утяна) и «Невежисом» (Кедайняй).

Лига чемпионов ФИБА

Клайпедский «Нептунас» в прошлом сезоне в «малом финале» Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) уступил столичному «Летувос ритасу» и остался без медалей. Но второй сезон подряд команда из портового города для участия в европейских клубных турнирах сама выбирает Лигу чемпионов (альтернатива Евролиге) и сразу получает место в групповом турнире.

После прошлого сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с главным тренером Дайнюсом Адомайтисом (он же главный тренер сборной Литвы) и его ассистентами.

На смену Адомайтису после 1,5-летнего перерыва из Панявежиса в команду вернулся главный тренер Казис Максвитис, прихватив с собой хорватского ассистента Юрицу Жужу.

Из прошлогоднего состава осталась половина игроков, из которых следовало бы выделить разыгрывающего Миндаугаса Гирджюнаса и форвардов Миндаугаса Качинаса и Арнаса Буткявичюса.

А вот приобретения «Нептунас» сделал серьезные: команду пополнили защитники Реналдас Сейбутис (экс-«Жальгирис»), Томас Делининкайтис (экс-«Витаутас»), форварды Лаймонас Киселюс (экс-«Летувос ритас»), Симас Гальдикас (экс-«Леткабелис») и Эдгарас Желенис (экс-«Вентспилс»).

«Нептунас» пока остановился на двух легионерах: опытном разыгрывающем из США Малкольме Армстеде (экс-«Ешильгиресун», Турция) и центровом из Колумбии Хуане Паласиосе (экс-«Тофаш», Турция). Паласиос в сезоне 2014/2015 успешно играл за вильнюсский «Летувос ритас».

Соперники «Нептунаса» в Лиге чемпионов: «Элан Шалон» (Франция), «Вентспилс» (Латвия), «Газиантеп» (Турция), «Людвигсбург» (Германия), ПАОК (Греция), «Капо-д’Орландо» (Италия) и «Иберостар Тенерифе» (Испания).

В своем стартовом матче в турнире на прошлой неделе «Нептунас» в Клайпеде на последних секундах 75:73 выиграл у чемпиона Франции «Элан Шалон». 18 августа клайпедчане дома играли с «Вентспилсом».

В чемпионате ЛБЛ «Нептунас» после 7 матчей имеет пять побед и два поражения. Следует отметить, что клайпедчане уже записали на свой счет победу над каунасским «Жальгирисом».

Второй представитель Литвы в Лиге чемпионов ФИБА – «Ювентус». Команда из Утяны стартовала в турнире с 3-го квалификационного раунда и успешно его преодолела – дома и на выезде был обыгран чемпион Болгарии софийский «Лукойл-Академик» 86:79 и 82:81.

Клуб из Утяны в межсезонье претерпел кардинальные изменения. Главный тренер Антанас Сирейка после двух сезонов отправился в Шяуляй и возглавил одноименный клуб. На его место пришел молодой и амбициозный Гядиминас Петраускас, который в прошлом сезоне работал в Венгрии, а еще раньше стоял у руля «Шяуляй».

Из прошлогоднего состава в команде остался лишь разыгрывающий Довис Бичкаускис. Из литовских баскетболистов команда пополнилась Арвидасом Шикшнюсом (экс-«Нептунас»), Симасом Бутерлявичюсом (из второго дивизиона Франции), Лауринасом Саменасом (экс-«Атомерому», Венгрия), Каролисом Гущикасом (экс-«Дзукия») и Миндаугасом Купшасом (из второго дивизиона Испании).

Впервые в истории клуб подписал сразу четырех легионеров: трех американцев и игрока сборной Финляндии.

Разыгрывающий Энтони Айрланд приехал из польского «Сопот-Трефль», форвард Джонте Флауэрс из румынской «Тимишоары», а центровой Лерон Денди из израильского «Хапоэль Тель-Авив». Финн Карл Линдбом всю карьеру играл в клубах своей страны.

Соперники «Ювентуса» в Лиге чемпионов ФИБА: «Монако» (Франция), «Енисей» (Красноярск, Россия), «Мурсия» (Испания), «Ольденбург» (Германия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Динамо Сассари» (Италия) и «Пинар Каршияка» (Турция).

В Лиге чемпионов из группы в следующий этап выйдут четыре лучшие команды. Групповой этап проводится по круговой системе: матч дома – матч на выезде.

В стартовом матче турнира «Ювентус» на выезде был разгромлен «Монако» 53:90. Второй матч тоже был выездным – во вторник в Измире с «Пинар Каршиякой».

В Литовской баскетбольной лиге у утянцев дела совсем плохи – проиграны все шесть матчей.

Кубок Европы ФИБА

В Кубке Европы ФИБА Литву будет представлять «Невежис». Для того, чтобы попасть в групповой этап, команде из Кедайняй пришлось пройти два квалификационных раунда: по сумме двух матчей в первом раунде «Невежис» прошел болгарский «Рилски Спортист», а во втором раунде кипрский АЕК (Ларнака).

В групповом этапе турнира соперниками «Невежиса» будут чемпион Португалии «Бенфика» (Лиссабон), чемпион Дании «Баккен Беарз» (Орхус) и саратовский «Автодор», который не сумел преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Свой первый матч «Невежис» провел 18 октября в Португалии.

Внутри каждой группы (всего их 8) команды сыграют каждая с каждой в два круга (дома и на выезде). По две лучшие из квартета выходят во второй групповой этап, где вновь образуют четыре группы по четыре команды в каждой.

В чемпионате Литовской баскетбольной лиги «Невежис» пока проиграл все четыре матча.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, Кубок Европы, Лига чемпионов, Невежис, Нептунас, ФИБА, Ювентус