Под пристальным вниманием: актер, режиссер и драматург Андрюс Даряла

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Зрители Русского драматического театра Литвы (РДТЛ), вероятно, уже обратили внимание на играющего в наших спектаклях, знакомого по фильмам русских режиссеров актера Андрюса Дарялу. Он еще не состоит в труппе РДТЛ, так что нам интересно познакомиться поближе с этим режиссером, актером и драматургом, недавно со своей семьей из сибирских просторов перебравшимся на проживание в Вильнюс.

Андрюсу Даряле – сорок один год. Родился он в Красноярске, в семье ссыльных литовцев. Впервые оказался в Литве в 1993 г., и с тех пор у него возникло желание поселиться здесь постоянно. Эту свою потребность он осуществил в 2017 г., и с той поры он стал играть в спектаклях РДТЛ, а в этом сезоне проявил себя и как режиссер читок пьес на мероприятиях Клуба РДТЛ. «Свою творческую карьеру я моделирую так, что, по возвращении в Литву, я здесь буду полезен как человек, имеющий определенное образование и накопивший полезный опыт», – говорит А. Даряла.

Сначала он с отличием окончил Государственную академию музыки и театра в Красноярске, затем учился в высшей школе-студии МХАТ им. В. Немировича-Данченко, на курсе режиссера Кирилла Серебренникова.

«Услышав, что К. Серебренников набирает курс, я, не раздумывая, подал туда документы. Лично мы не были знакомы, но я хорошо знал его творчество. До сих пор продолжающаяся история о якобы имевших место хищениях и растратах в «Гоголь-центре» мне выглядит отвратительно. Я своими глазами наблюдал это чудо, как возникал «Гоголь-центр», как за несколько месяцев преобразилось это всеми забытое место. Кирилл собрал отличную команду, совершенно поменял репертуар, зрители опять нашли для себя этот театр, сразу поменялось и городское пространство вокруг этого театра – это было настоящее чудо. Мы там активно занимались творчеством, а последняя моя работа там совпала с началом всей этой мерзкой истории в 2017 г., как раз перед моим переездом в Литву», – рассказывает А. Даряла.

Среди его режиссерских работ – и спектакль «Малыш» по пьесе Марюса Ивашкявичюса в театре им. А. С. Пушкина в г. Красноярске. Этот спектакль участвовал в программе «Маска Плюс» конкурса «Золотая маска» в Москве в 2012 г. В том же году он стал лауреатом фестиваля «Новый сибирский транзит» в номинации «Инновация». А. Даряла ставил спектакли по произведениям Ф. Достоевского, И. Вырыпаева, Б. Брехта, по прозе В. Высоцкого.

В 2013 г. в красноярском «Театре на крыше» он создал роль Роберто Зукко в постановке одноименной пьесы Б. М. Колтеса. Обратили на себя внимания и первые роли Андрюса на сцене РДТЛ – Чертков в «Русском романе» и Директор в спектакле «Мел».

Ему довелось отметиться хоть и небольшими, но запоминающимися ролями в фильмах современных популярных кинорежиссеров: в 2016 г. – в фильме Павла Чухрая «Холодное танго», а в 2015 г. в ленте «Милый Ханс, дорогой Петр» режиссера Александра Миндадзе. Этот фильм получил две награды «Ника», также завоевал несколько призов на фестивале Blow-Up Chicago International Arthouse Film Fest в США.

Также А. Даряла сочиняет пьесы и инсценировки. Его пьеса «Мертвая река» была представлена в 2011 г. в Вильнюсе, на фестивале «Вярсме» в Национальном драматическом театре Литвы. Также он является постоянным участником читок произведений современной драматургии на фестивалях «ДНК» и «Любимовка», углубляется в ситуацию современной российской драматургии. Прекрасно ознакомленный с современными российскими реалиями, он удивляется, что современные сочинители пьес в России и на Украине почти не уделяют внимания современным, животрепещущим темам. Исключение составляют лишь несколько украинских драматургов, самая яркая из которых – Наталья Ворожбит, ее пьеса «Саша, вынеси мусор», поставлен в панявежском Театре им. Ю. Мильтиниса.

«Пассивность современных драматургов является для меня загадкой. На Украине объявлено военной положение, уже несколько лет там идут боевые действия, но современные драматурги о том не пишут. Где современные российские пьесы? Очевидно, их тормозит некий авторский внутренний цензор. Когда существует возможность все происходящее, всю окружающую жизнь пропустить через себя и языком драмы все это переосмыслить, почему возникают сомнения, стоит или не стоит писать? Разве русских драматургов не вдохновляет пример Бертольта Брехта, чьи пьесы опять обретают популярность в Европе? Мне пришлось участвовать в постановке по Брехту в России, в которой были заняты и подростки, молодежь, и им было очень интересно, что Брехт писал о «третьем рейхе» времен 1934 года. Поэтому их спектакль получился очень точным и искренним», – излагает свои соображения А. Даряла.

В последнее время он замечает новые интересные течения в драматургии республики Беларусь, где возникает новая волна молодых и смелых драматургов. «Мне более знакома их мужская часть, но и женское творчество для меня тоже интереснo. В начале декабря 2018 г. нами была прочитана на публике шокирующая своей откровенностью пьеса молодой белорусской писательницы Алены Иванюшенко «Шкура». Читка производилась с участием актрис РДТЛ и в присутствии автора. Хотя в программе конкурса «Любимовки» эта пьеса даже не попала в основной список, она для меня намного более интересна, чем другие пьесы из того списка», – излагает свою точку зрения А. Даряла.

Информация РДТЛ.

