В воскресенье утром в лесу под Няменчине, что в Вильнюсском районе, полиция задержала 12 мужчин с оружием для эйрсофта (страйкбола).
У мужчин было по несколько единиц оружия, которое внешне ничем не отличалось от настоящего оружия, сообщил Департамент полиции. Часть из них была в маскировочных комбинезонах.
Для задержания мужчин были привлечены сотрудники отрада антитеррористических операций Aras.
Дома у некоторых задержанных были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено настоящее оружие, хранившееся незаконно, боеприпасы, и возможно самодельные взрывные устройства.
Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа начал досудебное расследование в связи с незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Метки: Литва, оружие для эйрсофта
А в Сирии 16 русских спецназовцев двое суток сокращали поголовье 300 боевиков ИГИЛ, находящихся под протекцией США.
Интересно на что способен Арас? Пока что, как свидетельствует данная новость,могут задерживать с грубыми нарушениями Закона,несознательных игроков в войнушку.
Да нет скорее всего это были учения МВД по предотвращения нападения зеленых человечков как в Шальчининкай. Дурной пример заразителен поэтому иногда прежде чем что то делать надо снять кастрюли с головы.