Под Вильнюсом задержано 12 мужчин с оружием для эйрсофта

В воскресенье утром в лесу под Няменчине, что в Вильнюсском районе, полиция задержала 12 мужчин с оружием для эйрсофта (страйкбола).

У мужчин было по несколько единиц оружия, которое внешне ничем не отличалось от настоящего оружия, сообщил Департамент полиции. Часть из них была в маскировочных комбинезонах.

Для задержания мужчин были привлечены сотрудники отрада антитеррористических операций Aras.

Дома у некоторых задержанных были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено настоящее оружие, хранившееся незаконно, боеприпасы, и возможно самодельные взрывные устройства.

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа начал досудебное расследование в связи с незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

BNS

Метки: Литва, оружие для эйрсофта