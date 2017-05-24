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Под Вильнюсом задержано 12 мужчин с оружием для эйрсофта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 24, 11:00   |   Комментариев: 2

В воскресенье утром в лесу под Няменчине, что в Вильнюсском районе, полиция задержала 12 мужчин с оружием для эйрсофта (страйкбола).

У мужчин было по несколько единиц оружия, которое внешне ничем не отличалось от настоящего оружия, сообщил Департамент полиции. Часть из них была в маскировочных комбинезонах.

Для задержания мужчин были привлечены сотрудники отрада антитеррористических операций Aras.

Дома у некоторых задержанных были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено настоящее оружие, хранившееся незаконно, боеприпасы, и возможно самодельные взрывные устройства.

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа начал досудебное расследование в связи с незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (87.255.2.184) Йонас пишет:
    2017 05 24 at 19:26

    А в Сирии 16 русских спецназовцев двое суток сокращали поголовье 300 боевиков ИГИЛ, находящихся под протекцией США.
    Интересно на что способен Арас? Пока что, как свидетельствует данная новость,могут задерживать с грубыми нарушениями Закона,несознательных игроков в войнушку.

  2. (90.137.26.106) Leоnardas пишет:
    2017 05 24 at 14:06

    Да нет скорее всего это были учения МВД по предотвращения нападения зеленых человечков как в Шальчининкай. Дурной пример заразителен поэтому иногда прежде чем что то делать надо снять кастрюли с головы.






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