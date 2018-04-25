Под знаком #MeToo: сексуальные скандалы 2018 года

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Уходящий год был богат на громкие скандалы с сексуальной подоплекой, которые вызывали интерес миллионов и широко освещались в СМИ. Почти все они были связаны со словом «домогательство», а не со словом «адюльтер». Многие события такого рода освещались в рамках международной кампании защиты жертв сексуальных домогательств под хештегом #MeToo.

1. Один из самых громких скандалов бушевал вокруг назначения Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. Тысячи активистов движения #MeToo и феминистских организаций требовали отменить это решение. Кавано оказался в центре скандала, после того как три женщины обвинили его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место в 1980-х годах. 6 октября он был утвержден Сенатом США на должность верховного судьи 50 голосами против 48.

2. Член Палаты представителей Конгресса США Патрик Миэн (Республиканская партия, штат Пенсильвания) оказался в центре скандала, связанного с информацией о том, что он заплатил тысячи долларов своей бывшей помощнице, рассчитывая таким образом скрыть факт своих настойчивых ухаживаний за этой женщиной. Причем компенсация была выплачена из государственной казны. Миэн до того был известен как один из самых ярых борцов за права женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам.

3. СМИ продолжали пристально следить за одним из «дел Трампа» – особенно после того, как стало известно, что адвокат Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Стефани Клиффорд (она же «Неистовая Дэниэлс») за молчание о встречах с будущим президентом США. Но «Stormy» предпочла поделиться с публикой своей историей, собрав деньги на предполагаемые судебные издержки с помощью краудфандинга.

4. Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после скандала вокруг его романа с бывшей подчиненной Викки Кэмпион (занимавшей должность советника по связям с прессой).

5. Одних политиков #MeToo уничтожало, другие пытались спекулировать на этой теме. Верховный аятолла Али Хаменеи, духовный лидер Исламской республики Иран, принял участие в кампании и предложил свой вариант борьбы с сексуальным насилием – хиджаб. «Бесчисленные сексуальные скандалы стали катастрофой для западных женщин, включая инициаторов кампании #MeToo. Ислам – это выход и спасение», – заявил Хаменеи.

6. В мае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман подал в отставку вскоре после публикации на сайте журнала The New Yorker статьи о том, что он принуждал своих любовниц к жестокому сексу. Пикантность этой истории состояла еще и в том, что Шнейдерман был одним из главных обвинителей продюсера Харви Вайнштейна и активно выступал в поддержку движения #MeToo.

7. Показательна была и история актера Джеймса Франко. После того, как на церемонии вручения «Золотого Глобуса» он выступил в поддержку #MeToo, его самого обвинили в сексуальных домогательствах, в том числе по отношению к несовершеннолетней. На этом фоне журнал Vanity Fair снял фотографию Франко с обложки номера, посвященного звездам Голливуда.

8. Попала в ряды обвиняемых и одна из «жертв Вайнштейна» – итальянская актриса Азия Ардженто. Актер и рок-музыкант Джимми Беннетт заявил, что она принудила его к сексу, когда он был несовершеннолетним. По сведениям СМИ, Азия заплатила юному коллеге сотни тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

9. Для самого Харви Вайнштейна 2018 год не сильно отличался от года 2017-го, когда десятки актрис и моделей обвинили его в сексуальном насилии. Жалобы продолжали поступать, к длинной очереди пострадавших добавились в истекшем году актрисы Кейт Бланшетт, Эшли Джадд, Ума Турман, Пас де ла Уэрта и другие. По совокупности обвинений Вайнштейну грозит до 15 лет тюрьмы, но судебный процесс может затянуться на многие годы.

10. После телевыступления Дилан Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена, повторившей обвинения в растлении в адрес режиссера, многие голливудские звезды выразили сожаления о своем сотрудничестве с Алленом и заявили, что больше не будут с ним работать. В числе этих кинозвезд были Коллин Фирт, Эллен Пейдж, Ребекка Холл, Мира Сорвино и другие.

11. Была подана жалоба в сексуальном насилии и против французского режиссёра Люка Бессона, мастера криминальных и фантастических боевиков.

12. Дело против знаменитого актера и режиссера Сильвестра Сталлоне, якобы изнасиловавшего несовершеннолетнюю, было передано в прокуратуру, несмотря на то, что внятные доказательства его вины отсутствовали, а в деле речь шла о событиях 30-летней давности.

13. Владелец нескольких казино, американский миллиардер Стив Винн уволился с поста генерального директора собственной компании Wynn Resorts в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Он назвал опубликованные в СМИ сведения нелепыми, но решил, что увольнение спасет репутацию его бизнеса.

14. Известный южнокорейский актер и педагог Хо Мин-ки покончил с собой после того, как на него обрушились обвинения в преступлениях на сексуальной почве, прозвучавшие в рамках общественной кампании #MeToo.

15. Заметно более устойчивым к обвинениям такого рода оказался Леонид Слуцкий – член фракции ЛДПР и депутат Госдумы РФ, глава Комитета по международным делам. Несмотря на многочисленные и детальные свидетельства, виновным в домогательствах он себя признавать отказался и, пользуясь поддержкой подавляющего большинства коллег-парламентариев, продолжил работу в Думе.

16. Архиепископство Ранкагуа (Чили) приняло решение временно отстранить от занимаемых должностей 14 священников, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии и домогательствах по отношению к несовершеннолетним.

17. Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, решила не присуждать никому в 2018 году эту премию, а вручить награду в следующем году, «после преодоления кризиса». Причина: обвинения в сексуальных преступлениях в отношении фотографа Жана-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была членом Шведской академии и участвовала в процессе выбора лауреатов.

18. Скандально известные секс-коуч Александр Кириллов (Алекс Лесли) и его ученица Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) остаются в таиландской тюрьме. Их обвиняют в организации непристойных вечеринок. Имя «Насти Рыбки» стало известно после публикации ее видеозаписей, компрометирующих миллиардера Олега Дерипаску.

19. В январе Президентский клуб Лондона был закрыт в связи с сексуальным скандалом: журналисты The Financial Times выяснили, что женщины, нанятые организаторами, чтобы развлекать политиков и бизнесменов, подвергались на этих мероприятиях сексуальным домогательствам.

20. Группа хакеров Footbal Leaks опубликовала показания Криштиану Роналду о сексе с моделью Кэтрин Майоргой. Знаменитый футболист отвергал обвинения в изнасиловании, но в его показаниях были интимные подробности, которые попали в СМИ.

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