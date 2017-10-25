Под зонтиком ЕС

Жители Литвы остаются одними из самых больших еврооптимистов в Евросоюзе. Таковы данные исследования «Евробарометра», проведенного в сентябре и октябре 2017 года по заказу Европарламента. Важно знать, что люди думают о ЕС, планируют ли идти на выборы, сказала, представляя в пресс-службе результаты исследования «Евробарометра», руководитель информационного бюро Европейского парламента в Литве Дайва Якайте.

88% литовцев согласны с тем, что членство в ЕС приносит пользу, а 68% это членство оценивают положительно. Европарламент положительно оценивает 31% литовцев — это на 5% больше, чем в прошлом, 2016 году. Более половины жителей Литвы (56%) оценивает это учреждение нейтрально. 62% литовцев хотели бы видеть Европарламент более сильным, для сравнения: средний показатель в ЕС — 42%, сказал представитель Европарламента в Литве по связям со СМИ Робертас Погорелис. Отвечая на вопрос, от каких угроз ЕС должен защищать своих граждан, жители Литвы ответили, что приоритетом является защита от бедности и социальной изоляции (58% — тогда как средний показатель по этому пункту в ЕС – 41%).

Людей, прежде всего, волнует решение повседневных, бытовых проблем, сказала, комментируя результаты исследования, социолог, доцент Вильнюсского университета Живиле Януконене.

На просьбу назвать сферы, в которых наиболее выгодным оказалось членство в ЕС, жители Литвы чаще всего упоминали появившиеся возможности для трудоустройства (62%) и стимулирование экономического роста (42%). В то же время, по данным опроса, жителей Литвы менее всего в ЕС волнуют такие проблемы, как приостановление смены климата (3% опрошенных жителей Литвы), влияние страны на решения ЕС (5%) и борьба с терроризмом (7%).

Кстати, жители Литвы больше склонны доверять журналистам, чем экспертам, политикам. Эти данные назвала представитель компании Kantar TNS, которая проводила это исследование в Литве, Рута Жилюкайте.

Роль ЕС в защите окружающей среды заботит только 10% жителей Литвы — это самый низкий показатель во всем ЕС (средний показатель по ЕС – 33%). Безопасностью и конфиденциальностью в Интернете обеспокоено всего 8%. Стабильностью общей европейской валюты – евро обеспокоено только 5% опрошенных жителей Литвы (средний показатель по странам ЕС – 10%).

Жители Литвы верят в защиту ЕС от вооруженного конфликта – 35% опрошенных. Это самый высокий показатель в Европе. Подобный показатель в Чехии, Латвии – 33%, в Эстонии — 22% опрошенных.

На вопрос о ценностях, которые Европарламент должен защищать в первую очередь, большинство литовцев выбрало права человека (61%). Жителей Литвы менее всего беспокоят такие проблемы, как отмена смертной казни в мире (4% опрошенных), защита меньшинств — 6%, равноправие полов — 14%. Таким образом, приоритет – за сохранением социальных прав, первоочередные аспекты — благополучие и свобода передвижения.

61% литовцев интересуется делами ЕС, 54% — выборами в Европарламент (это на 10% больше, чем в прошлом, 2016 году). 42% жителей Литвы считают, что очень важно голосовать на этих выборах. Наивысшие показатели по этому вопросу в Швеции (67%), Дании (63%) и Нидерландах (61%), самые низкие — в Чехии (14%), Венгрии (20%) и Словакии (21%). То, что важно голосовать на выборах в Сейм, считают 60% литовцев (по этому показателю лидирует Швеция — 94%).

Отвечая на вопрос по поводу причин, по которым следует голосовать на выборах в Европарламент, 64% литовцев ответили, что голосование — это долг гражданина, а 47% — что голосуют те, кто делает это постоянно. Это наивысшие показатели во всем ЕС. В то же время, отвечая на вопрос, почему люди не голосуют на выборах в Европарламент, 75% опрошенных сказали, что люди не верят в то, что голосование может что-либо изменить, а 61% — что люди вообще не интересуются политикой и выборами. Между тем всего четверть жителей Литвы верит в свое влияние на ЕС, и всего 23% — во влияние своей страны.

Можно сделать вывод, что жители Литвы поддерживают членство страны в ЕС и в первую очередь связывают с членством в ЕС свое благополучие.

Галина КУРБАНОВА

Метки: N43 (1183) 26 октября, Дайва Якайте, Евросоюз, исследования Евробарометра, статистика