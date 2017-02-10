Подает в отставку глава Государственного департамента Литвы по туризму

После встречи с министром экономики Миндаугасом Синкявичюсом глава Государственного департамента Литвы по туризму (ГДТ) Юргита Казлаускене в пятницу заявила о своей отставке.

“Я приняла решение уйти с должности руководителя ГДТ”, – сказала Ю. Казлаускене журналистам в пятницу.

Такой шаг она сделала после сообщений СМИ о том, что компании, которые репрезентируют Литву иностранцам, используют для этого не авторские и не связанные с Литвой фотографии.

Новостной портал 15min.lt в четверг сообщил, что создатели страницы Lithuania. Real is beautiful в соцсети Facebook используют недорогие иллюстрации порталов Shutterstock или Flickr.

На проходившем в прошлом году конкурсе маркетинга в соцсетях, предоставление услуг маркетинга рекламы и содержания победил консорциум компаний Open Agency и Turinio rinkodara, предложивший цену 140 тыс. евро.

Пресс-атташе ГДТ сказала порталу, что компания Turinio rinkodara не нарушила условия договора, потому что ГДТ нужно 700 фотографий, из которых только 350 должны быть оригинальными. Представитель предприятия сказала, что назначение фотографий – передавать эмоции, поэтому конкретное отображенное на них место значения не имеет.

Ю. Казлаускене возглавляет ГДТ с января 2015 года.

BNS

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