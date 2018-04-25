Подал в отставку католический архиепископ Каунаса Л. Вирбалас

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Папа римский Франциск принял отставку Лёнгинаса Вирбаласа, который почти четыре года был архиепископом-митрополитом Каунаса, сообщила в пятницу Конференция католических епископов Литвы (ККЕЛ).

Апостольским администратором архиепископства понтифик назначил епископа Альгирдаса Юрявичюса, который до этого занимал должность епископа-аугзилиара Каунасского архиепископства.

Пресс-атташе архиепископства Дарюс Хмеляускас сказал BNS, что решение архиепископ принял по личным причинам, в ближайшее время будет обнародован его комментарий.

BNS