Подарите Сейму пианино!

Комитет Сейма Литвы по вопросам культуры обратился к общественности с просьбой помощи в приобретении нового фортепиано для парламента.

«С учетом того, что у канцелярии Сейма нет возможности приобрести подходящего для репрезентативной Витражной галереи музыкального инструмента – фортепиано, Комитет по делам культуры просит общественность, компании и Общину литовцев мира помочь реализовать замысел и приобрести его», – говорится в обращении.

По информации комитета, в здании Сейма ведется активная культурная жизнь, исполняется музыка с живым звуком, которая сопровождает большинство событий в парламенте – открытие выставок, презентацию изданий, празднование важных для государства дат, прочие парламентские мероприятия. В них принимают участие политики, иностранные послы, официальные гости, деятели искусств.

«К сожалению, на приобретенном несколько десятилетий назад музыкальном инструменте – пианино большинство исполнителей не могут передать содержание музыкального произведения, поэтому репрезентация как культурной общественности Литвы, так и парламента ограничены», – говорится в обращении.

Как утверждает вице-канцлер Сейма Антанас Димайтис, у парламента никогда не было своего фортепиано. Поскольку фортепиано – дорогой музыкальный инструмент и своеобразный атрибут роскоши, было принято решение искать меценатов, а не тратить средства налогоплательщиков.

Комитет отметил, что фортепиано было бы прекрасным подарком парламенту накануне двух значительных дат – столетия Восстановления государства Литвы, которое будет отмечаться в 2018 году, и столетия Современного парламентаризма в Литве, которое будет отмечаться в 2020-м.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Антанас Димайтис, Комитет сейма, пианино, фортепиано