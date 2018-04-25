Подарок жителям

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Перед муниципальными выборами мэрия Вильнюсского района сделала жителям подарок – тем, у кого больше трех месяцев не было долгов, сделают скидку за услуги, сообщает портал 15min.lt.

Жители Вильнюсского района несколько недель назад получили сообщения из компании Nemėžio komunalininkas и Nemenčinės komunalininkas, в которых сказано, что в январе жители, у которых нет долгов больше чем за три месяца, за 1 куб воды будут платить 1,5 евро с НДС.

Государственная комиссия по контролю за ценами установила для жителей многоквартирных домов цену на воду в размере 2,6 евро за 1 кубический метр, для жителей индивидуальных домов – 2,47 евро. Сообщается, что разницу оплатит мэрия. Такое решение горсовет Вильнюсского района принял 19 декабря 2018 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt