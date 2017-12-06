Поддельную водку готовили к продаже

Сотрудники правоохранительных органов Литвы предотвратили продажу 900 литров фальсифицированной водки, сообщает Департамент полиции.

На минувшей неделе в Вильнюсе полицейские проверили один из складов, где обнаружили неденатурированный этиловый спирт, упакованный в полиэтиленовые пакеты по три литра. В другом складском помещении находились картонные коробки с изображением марки известного производителя, в которые собирались упаковать алкоголь. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов установили, что готовилась партия алкоголя для продажи под видом российского бренда.

Во время полицейской операции были задержаны четверо подозреваемых. Также сотрудники провели более десяти обысков, в результате которых изъяли 900 литров фальсифицированной водки. Стоимость такой партии составляет более 150 тысяч евро.

Начато досудебное расследование по изготовлению, хранению, распространению и продаже бытовых алкогольных напитков. За подобное преступление законом предусматривается лишение свободы сроком до пяти лет.

Медики предупреждают, что очень часто люди не могут распознать отравление некачественным спиртом, так как эти симптомы можно принять и за похмелье. Сначала такой спирт пьянит как обычная правильная водка. Но через 10-12 часов появляются признаки тяжелого отравления: тошнота, головная боль, рвота, слабость, нарушение зрения, боль во всем теле, помутнение сознания, обмороки.

Напоминаем, что Сейм Литвы принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до 100 евро за появление пьяным в общественных местах; за продажу алкоголя лицам моложе 20 лет могут оштрафовать на 120 евро.

Кроме того, со следующего года будут штрафовать за распитие спиртных напитков на автостоянках (от 20 до 100 евро).

Метки: N49 (1189) 7 декабря