Поддержка неформального воспитания

Самоуправление столицы, поощряющее неформальное воспитание детей, и в этом году планирует выделить 16,8 тысячам вильнюсских учащихся ежемесячную «корзину» в размере 15 евро для внеклассных кружков.

В этом году правительство на неформальное воспитание выделило 1,6 млн евро, самоуправление планирует дополнительно выделить еще 395 тыс. евро, чтобы посещение кружков стало доступным для большего числа детей Вильнюса.

«Мы рады тому, что в этом учебном году, несмотря на меньший размер выделенного правительством финансирования, «корзинку» неформального воспитания сможем выделить такому же числу детей, что и в прошлом году. Самоуправление выделит собственные средства, чтобы время учащихся после уроков было занято в различных кружках. Кроме того, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в Министерство образования и науки относительно большей потребности средств на неформальное воспитание детей в 2018 г.», – отметил советник мэра Альбертас Лакштаускас.

В этом году заметен рост не только финансирования на неформальное воспитание юных вильнюсцев, но и предложения внешкольных занятий – если в прошлом году учащиеся могли выбирать из 366 кружков, то в этом году их уже 391. Тематика кружков самая разнообразная – студии дизайна, фотографии, мастерские графики, балет, уроки игры на гитаре, фигурное катание и множество другой занимательной и полезной деятельности. Наряду с этим растет и потребность в выделении «корзин», поэтому распределение количества финансируемых мест между центрами неформального воспитания выполнено пропорционально, с учетом планируемой занятости детей и суммы бюджетных средств, тогда как решение о порядке распределения среди детей принимают сами организации.

В позапрошлом году такую целевую дотацию в городе Вильнюсе получило около 12 500 детей в месяц. В минувшем году число детей, получавших целевую дотацию неформального воспитания, выросло до 16 500 учащихся за учебный год. В этом учебном году предусмотрено, что поддержкой неформального воспитания сможет воспользоваться около 17 тыс. вильнюсских учащихся.

Вильнюсское городское самоуправление стремится обеспечить качество предоставляемых услуг неформального воспитания детей и прозрачное использование финансов, поэтому на протяжении всего учебного года будет вестись наблюдение за исполнением программ неформального воспитания детей.

Родителям и детям, остановившим свой выбор на желаемой программе из перечня аккредитованных программ неформального воспитания, надлежит обратиться к исполнителю выбранной программы – поставщику образовательных услуг неформального воспитания. Он обязан предоставить полную информацию о предлагаемой им программе и «корзину» неформального воспитания в размере 15 евро. В полном объеме получить информацию о том, как воспользоваться «корзиной» в 15 евро и выбрать одну из 391 различных программ, можно по адресу www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams.

Неформальное воспитание развивает художественные, творческие навыки детей разного возраста, дает возможность проведения насыщенного досуга, способствует улучшению навыков общения и сотрудничества. Выделяемая «корзина» позволяет создать более благоприятные условия для социализации детей школьного возраста, уделяя особое внимание тем детям, которые до этого не посещали никаких внешкольных кружков.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, внеклассные кружки, неформальное воспитание