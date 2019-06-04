Поддержка президента важна, но нужна и твердая коалиция – премьер

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Поддержка избранного президента Гитанаса Науседы важна, но для того, чтобы возглавлять правительство нужна и прочная коалиция в сейме, так сказал о своих возможностях далее руководить Кабинетом министров премьер Саулюс Сквярнялис.

«Поддержка Г. Науседы важна но если говорить о делах, то нужно еще несколько существенных вещей. Во-первых – обладать стабильной твердой коалицией в сейме. Затем будут исходящие из этого вещи. Если нет большинства, то нет и смысла говорить о правительстве», – сказал С. Сквярнялис журналистам во вторник.

Избранный президент Г. Науседа во вторник сказал, что, Саулюс Сквярнялис должен остаться на своей должности после инаугурации. Но не исключает и других вариантов.

«Я считаю, что С. Сквярнялис должен взять ответственность за оставшиеся полтора года», – сказал журналистам Г. Науседа.

Г. Науседа утверждает, что его приоритетом будет стабильность правительства.

«Я очень надеюсь, что он и сам приложит все усилия, чтобы остаться на посту главы правительства. Но если сложится иная ситуация, я буду склонен считать, что слишком мало желания работать. Или много каких-то иных целей, которые могут определить то, что правительство будет временным или нестабильным. Несомненно, я не смогу одобрить такое правительство или премьера», – сказал избранный президент.

«Незаменимых людей не бывает. В Литве точно можно найти и других кандидатов на пост премьера. Однако первый выбор будет заключаться в том, что бы это правительство продолжило работу, которую начало. Чтобы оно реализовало данные обещания», – сказал Г. Науседа.

Избранный президент также сказал, что будет активно участвовать в выборе министров. Требовать от кандидатов должной квалификации.

В данный момент правящие «аграрии» ведут переговоры с социал-трудовиками и партией «Порядок и справедливость», а также с представителями фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.

С. Сквярнялис ранее сказал, что покинет премьерский пост, если не пройдет во второй тур президентских выборов. Но в последнее время стал говорить о том, что может остаться во главе Кабмина.

BNS