Подешевела доставка водительских прав на дом

🔊 Воспроизвести

С апреля в «Regitra» больше не нужно возвращать старый документ при заказе нового водительского удостоверения. Именно это нововведение с мая 2019 года позволило вдвое снизить стоимость доставки водительских прав на дом. Ожидается, что заказ водительских прав через интернет станет еще более привлекательным для клиентов.

Уже некоторое время «Regitra» предлагает своим клиентам возможность заказать новые водительские права через службу доставки. Доставка также была доступна водителям, оформляющим документ в отделениях «Regitra». Правда, до сих пор документ, подлежащий замене, должен был быть возвращен «Regitra». Старые права передавались курьеру во время доставки. После принятых в апреле изменений цена услуги доставки снижается с 6,99 евро до 3,40 евро.

«Мы все больше оцифровываем наши услуги и предоставляем клиентам доступ к ним в удобное время, тем самым позволяем сэкономить время. Многие все еще удивляются, узнав, что водительские права можно обменять через интернет. Не нужно идти в отделение «Regitra», чтобы заказать документ. Кроме того, мы доставим его к вам домой. Мы рады, что цена на эту услугу значительно падает и становится более доступной для водителей. Кстати, для удобства наших клиентов мы планируем предложить еще один способ доставки — почтомат», — сказал заместитель генерального директора «Regitra» Саулюс Шуминас.

Правда те водительские права, по которым у «Regitra» нет данных, т.е. документы старого образца или выпущенные за границей, должны быть возвращены.

Когда я могу заказать водительские права онлайн?

Начиная с лета прошлого года действует система заказа водительских прав онлайн. В большинстве случаев онлайн-услуги заказывают люди, желающие обменять свои водительские права. Прежде всего начинающие водители, которые хотят заказать долгосрочные водительские права, действительные в течение 10 лет. С лета 2018 года водители со стажем также стали чаще прибегать к онлайн-услугам. Важным условием является тот факт, что документ, удостоверяющий личность, должен быть выдан не более 5 лет назад.

Regitra обращает внимание на то, что заказать водительские права можно на портале Regitra Drivers. Портал также предлагает услуги доставки водительских прав на дом, активации полученных водительских прав или уведомления о потере документа.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ