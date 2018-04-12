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Подешевение рубля может негативно сказаться на некоторых литовских экспортерах

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 12, 14:00   |   Комментариев: 0

Подешевение рубля в последнее время может негативно сказаться на некоторых литовских экспортерах, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Договор, который мы обсудили с клиентами, был бы для предприятия очень крупным. Но с учетом подешевения рубля покупатели просят снизить цену на 10%. Согласиться мы не можем. Но, я надеюсь, сделку мы не потеряем”, – сказал глава компании по производству оборудования для пищевой промышленности Dovaina Пятрас Веливис.

Между тем глава каунасского производителя алкогольных напитков Italiana LT Сигитас Зайкаускас сказал, что подешевение рубля снижет покупательную способность россиян, поэтому спрос на их продукцию снижается.

BNS

Метки: 

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